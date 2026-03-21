霸氣！台大新推「椰林學者計畫」 投20億打造頂尖學術領袖

台灣大學21日舉行114學年度第2學期第一次校務會議，由校長陳文章（見圖）主持並進行校務報告，會中公布台大2億元椰林學者加薪計畫。（記者廖振輝攝）

面對全球高教競爭與人才爭奪日益激烈，龍頭國立台灣大學展現企圖心霸氣，今（21）日召開校務會議，台大校長陳文章說明，近期透過捐款設立「椰林學者」及「鴻鵠講座」制度，強化延攬與留任中生代學者的機制，鎖定40至55歲具潛力研究人才，椰林學者一年提供1000萬元，以20名為原則，最長可提供10年支持、預計投入20億元，培養頂尖的國際學術領袖。

陳文章指出，「椰林學者計畫」以培育頂尖學術人才為目標，採長期支持機制，搭配講座制度與彈性薪資，並搭配設立的「鴻鵠講座」，椰林學者獲講座獎助金每年最高630萬元（約美金20萬元）為原則，獎助期間最長也是10年 。

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陳文章指出，台大在留才機制上，除既有制度外，透過企業與校友捐贈強化長期支持，例如每年約有近50名學者參與相關學者計畫，並結合企業資源提供研究與生活支持，包括企業捐助設立學者宿舍，改善教師居住條件。

陳文章表示，民間捐贈在資源運用上更具彈性，對於延攬國際優秀人才與留住關鍵師資具有重要助益。他強調，這類長期且穩定的支持機制，是台大在全球人才競爭中維持優勢的關鍵策略之一；校方也同步針對新進教師提供多元支持，包括研究經費、設備資源與人才補助等措施，打造完善的學術發展環境，協助年輕學者穩定投入研究。

在人才延攬方面，台大統計2023至2025年間，新聘教師達243人，並培育玉山學者與玉山青年學者共49人，同時提供延攬人才補助與校級講座制度，強化師資陣容。另透過彈性薪資制度，已提供442人次彈性加給、217人次特聘教授名額，提升留才誘因。

在研究能量方面，台大持續推動跨領域與團隊型研究計畫，包含跨領域種子計畫39案，以及核心研究群56團隊，聚焦人工智慧、智慧科技、分子生醫、前瞻材料與數位人文等關鍵領域，強化研究整合與突破；亦積極拓展國際合作，設立多個國際聯合實驗室與研究中心，包括與法國、德國及美國多所頂尖大學合作，推動量子科技、精準醫學與半導體研究，並成立三校跨國研究中心，深化全球學術鏈結。

陳文章表示，面對全球人才競爭與高教變革，台大持續透過制度創新與資源投入，打造優質研究環境與國際合作平台，吸引頂尖人才來台發展，鞏固台灣在全球高教體系中的關鍵地位。

台灣大學21日舉行114學年度第2學期第一次校務會議，由校長陳文章（中）主持並進行校務報告，會中公布台大2億元椰林學者加薪計畫。（記者廖振輝攝）

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