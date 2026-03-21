建構智慧醫療 高雄市立小港醫院推出咀嚼三部曲

市立小港醫院將枯燥的復健融入遊戲，把彈珠台變成「咀嚼吞嚥訓練裝置」，長者可以用吸管吹氣控制彈珠鍛鍊口腔肌肉。（小港醫院提供）

「2026高雄智慧城市展」今天於高雄展覽館進行，高雄市立小港醫院也進駐「智慧醫療主題館」，透過「咀嚼三部曲」的創新模式，推出「如何好好生活、好好吃飯」的醫療宣言，咀嚼首部曲已完成5000名專才培育，建構全國師資網絡，縮短城鄉專業差距。

小港醫院提出「如何好好生活、好好吃飯」的醫療行動宣言，深信智慧醫療的真諦不在於冰冷的設備，而在於科技如何實質提升照護的實用性與可複製性，因此，小港醫院透過咀嚼三部曲。

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第一部曲是打造可複製的咀嚼吞嚥專業人才培育模式，第二部曲是利用智慧醫療設備守護長者的健康，以數位化咀嚼吞嚥檢測暨訓練系統為例，該設備能整合精準感壓感測、即時顯示（OLED）、藍芽串聯大數據分析、雲端判讀與吞嚥趨勢追蹤，可協助失能者、失智長者、中風患者等族群，快速掌握吞嚥肌群活動狀態，有效預防吸入性肺炎、降低照護負擔、縮短復能訓練時間。

小港醫院馮明珠副院長表示，第三部曲希望將智慧醫療融入生活，在社區落地實踐，將專業技術與互動遊戲（如：彈珠台）結合，把枯燥的復健轉化為寓教於樂的體驗。

馮明珠強調，這種遊戲化復能模式，能顯著提升長者的參與意願，讓醫療行為從被動訓練轉為主動參與。

高雄市立小港醫院洪志興院長（左二）、馮明珠副院長（右一）與秀傳醫療體系郭昭宏副營運長（右二）共同出席 2026 高雄智慧城市展 。小港醫院展現「永續、智能、友善」核心價值，發表「咀嚼吞嚥三部曲」創新模式。（小港醫院提供）

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