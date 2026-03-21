嘉義縣梅山鄉「紫色山城」 把握紫藤花海最佳觀賞期

阿喜紫藤只對預約客人開放。（記者蔡宗勳攝）

全台最密集的紫藤花聚落、嘉義縣梅山鄉「紫色山城」瑞里紫藤花進入盛開階段，處處可見美不勝收的紫藤花海，旅人最推薦的兩處特色景點為「阿喜紫藤」與「阿霞便當」。其中阿喜紫藤是瑞里紫藤開山始祖，樹齡36年紫藤蔓延10公尺，最為壯觀；「阿霞便當」特有的白色紫藤與紫藤交錯相映成趣，已成了今年觀賞熱區。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，沿著嘉166縣道以瑞里段為主的周邊有數十處觀賞紫藤花景點，讓瑞里博得「紫色山城」美名，這幾年觀賞焦點包括瑞里國小、王鼎茶園、青葉山莊、小公主咖啡、茶壺民宿餐廳、印象咖啡等，名氣最響亮的阿喜紫藤為私人景點，只對民宿及預約客人開放。

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邱詩富表示，一般而言，紫藤花難以滿開，大多開到8成而已，5到8成都是最佳觀賞階段，目前花開6成，淡紫色花海為瑞里山城增添浪漫景致，成為FB、IG等網美打卡熱點，經遊客在網路分享，這幾天賞花遊客絡繹於途，還沒上山追紫藤的朋友，動作要加快了。

「阿里山達人」黃源明說，今年紫藤受到天候影響，花序沒有往年長，盛開期也因不同店家環境有所差異，但整體而言，花況相當不錯，已進入最佳觀賞期，由於盛開的紫藤最擔心天有不測風雲，就算沒下雨，吹起陣陣強風或因人為因素拉扯枝條，都會導致紫藤花況受到影響，因而賞花要及時。

阿喜紫藤是瑞里紫藤開山始祖。（記者蔡宗勳攝）

白色紫藤與紫藤相互輝映，成了今年觀賞熱區。（記者蔡宗勳攝）

白色紫藤與紫藤相互輝映，成了今年觀賞熱區。（記者蔡宗勳攝）

白色紫藤與紫藤相互輝映，成了今年觀賞熱區。（記者蔡宗勳攝）

白色紫藤與紫藤相互輝映，成了今年觀賞拍照熱區。（記者蔡宗勳攝）

瑞里特有的紫藤城堡。（記者蔡宗勳攝）

王鼎茶園民宿紫藤盛開迎賓。（記者蔡宗勳攝）

瑞里紫藤花季美不勝收的花況。（記者蔡宗勳攝）

青葉山莊的紫藤花廊。（記者蔡宗勳攝）

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