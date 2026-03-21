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    去塔塔加注意！台21線132.3k新建明隧道交管 整點放行10分鐘

    2026/03/21 09:35 記者張協昇／南投報導
    台21線132.3k處進行明隧道新建工程，每整點放行10分鐘，等候放行車輛大排長龍。（記者張協昇攝）

    台21線132.3k處進行明隧道新建工程，每整點放行10分鐘，等候放行車輛大排長龍。（記者張協昇攝）

    民眾最近前往玉山國家公園塔塔加園區健行，或山友欲攀登玉山，行經台21線132.3k處都會遇到交管，原來該路段正在進行明隧道新建工程，自今年1月20日起一直持續至10月30日止，從週一至週日除連續假日外，每天上午8時至下午5時採「每整點放行1次」交管措施，民眾務必妥善規劃行車時間，避免遇交管延誤行程。

    台21線多處路段目前正進行邊坡修護等災修工程，多數採機動交通管制措施，惟許多用路人發現，在行經台21線132.3k處，卻常因交管被擋住，若不是剛好在整點前行經，可能被擋個幾十分鐘才能通行，因而延遲行程，原來該路段正在進行明隧道新建工程。

    公局中區養護工程分局信義工務段說明指出，施工路段因大型機具進場，須辦理吊掛及打設作業，受限路寬僅8公尺，且混凝土工程具有施工連續性，道路施工中恐危及用路人行車安全，因此必須進行道路封閉管制，持續至10月30日止，管制時間從上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘，中午12時至1時不管制，清明節等連續假期也不進行施工管制，現場配有交通管制人員，採單線雙向通行。

    尤其該路段原本即為夜間封閉路段，管制時間從每天下午5點半至隔天上午7點，因此公路局籲請前往塔塔加、玉山健行登山民眾，或取道新中橫前往阿里山旅遊民眾，要妥善規劃行車時間，避免遇交管延誤行程，特別是從塔塔加返回時，也要算好於5點半前通過草坪頭管制站，以免管制時間一到無法通行。

    台21線132.3k處進行邊坡修護與明隧道新建工程，交管持續至10月30日止。（記者張協昇攝）

    台21線132.3k處進行邊坡修護與明隧道新建工程，交管持續至10月30日止。（記者張協昇攝）

    台21線132.3k交管路段示意圖。（公路局提供）

    台21線132.3k交管路段示意圖。（公路局提供）

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