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    首頁 > 生活

    今北東局部雨！明起轉晴回溫中南部飆30度

    2026/03/21 10:19 即時新聞／綜合報導
    天氣風險公司表示，今天大台北及東半部地區有局部短暫陣雨機率，北部及東北部感受上有些涼意，明天起隨東北季風強度減弱，白天各地氣溫明顯回升，中南部高溫有機會達30度以上。（資料照）

    天氣風險公司表示，今天大台北及東半部地區有局部短暫陣雨機率，北部及東北部感受上有些涼意，明天起隨東北季風強度減弱，白天各地氣溫明顯回升，中南部高溫有機會達30度以上。（資料照）

    天氣風險公司表示，受微弱鋒面及東北季風影響，今天大台北及東半部地區有局部短暫陣雨機率，北部及東北部感受上有些涼意，清晨空曠地區甚至出現14度低溫，明天起隨東北季風強度減弱，白天各地氣溫明顯回升，中南部高溫有機會達30度以上。

    天氣風險公司分析師吳聖宇發文指出，今日天氣與昨日類似，微弱鋒面仍持續滯留在東北方海面，配合底層東北季風影響，迎風面的大台北、東半部有局部短暫陣雨，桃、竹、苗雲量偏多，台中以南晴到多雲。

    提醒民眾，今晚至明日清晨各地空曠地區持續須注意14至16度低溫發生的機會，日夜溫差變化較大，早出晚歸的朋友要留意穿著上的準備。

    週日起東北季風明顯減弱，風向轉為偏東至東南風。隨著水氣減少，西半部將轉為多雲到晴，僅東半部仍有零星降雨。北部、東北部白天高溫將回升至24至27度，中南部普遍可達28至30度以上。

    週一、二（23、24日）台灣附近大致維持高壓迴流環境，中南部持續有28至30度或以上的高溫左右。到了週三、四（25、26日）將有一波微弱東北季風南下，北部、東半部雲量增多並有局部短暫雨，高溫略下降至24至27度，中南部持續28至30度或以上。

    週五（27日）東北季風減弱，北部、東半部天氣較為好轉，但緊接著週五晚間至下週六（28日）將有較深短波槽東移。屆時地面鋒面很快又會南壓掠過台灣，後續帶動的東北季風一直影響到下週日（29日），北、東部降雨增多。

    週五到下週末這段期間台灣附近的風向改變明顯，而且28至29日的東北季風又相對較強一些，預期到時在北部、東半部的溫度起伏變化也會比較大，實際降溫的幅度待觀察。

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