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    智慧鐵人創意競賽首梯次初賽登場 4/12、5/31還有2梯次

    2026/03/21 09:20 記者林曉雲／台北報導
    2026智鐵初賽開打，全國高中職學子比拚創意、爭取晉級門票。（教育部提供）

    2026智鐵初賽開打，全國高中職學子比拚創意、爭取晉級門票。（教育部提供）

    被高中職學生稱為「一生一定要參加一次」的創意競賽開打。今（2026）年第23屆智慧鐵人創意競賽首梯次初賽全國同步登場，來自各地125支隊伍、逾700名學生，在北中南東9個場地同時比拚創意與實作能力，爭取晉級複賽的門票，首梯次將選出20支隊伍進入複賽，後續兩梯次將於4月12日及5月31日舉行，最終優勝隊伍最高可獲39萬元獎金。

    教育部青年發展署科長呂松青表示，智慧鐵人創意競賽採4至6人組隊方式，可跨校、跨年級組成，鼓勵不同專長學生合作，參賽學生須在有限時間內完成結合科學、工程與創意的任務，考驗臨場反應與問題解決能力，晉級隊伍將進入長達24小時不間斷的複賽挑戰，進一步測試創意、體力與團隊合作的極限，競賽分為3梯次初賽，共提供60個晉級名額。

    初賽實作題「排骨腳撲朔 骨牌眼迷離」，參賽隊伍須在限時內放置60個骨牌，並設計機關裝置驅動骨牌倒下，精準覆蓋指定目標，從設計到執行皆須兼顧穩定與創意。競賽過程不僅考驗學生抗壓性，也檢視團隊如何將想法轉化為具體成果。

    除創意實作外，競賽亦融入體能與合作挑戰，例如隊員需以有限肢體支撐移動身體，或使用單支竹筷接力傳遞物品，強化團隊默契與協作能力。參賽學生表示，競賽不只是解題，更是對體力、耐力與溝通能力的全面考驗。

    呂松青表示，透過競賽形式引導學生在真實情境中學習與應用知識，已成為培養未來人才的重要方式。智慧鐵人創意競賽自辦理以來，累積豐富成果，未來將持續推動相關活動，鼓勵學生勇於挑戰與創新，提升解決問題與團隊合作能力。

    2026智鐵初賽開打，全國高中職學子比拚創意、爭取晉級門票。（教育部提供）

    2026智鐵初賽開打，全國高中職學子比拚創意、爭取晉級門票。（教育部提供）

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