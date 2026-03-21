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    首頁 > 生活

    高雄智慧城市展 環保局推科技淨零 戴VR實境體驗水世界

    2026/03/21 09:05 記者陳文嬋／高雄報導
    市長陳其邁戴VR實境體驗水世界。（市府提供）

    市長陳其邁戴VR實境體驗水世界。（市府提供）

    高雄智慧城市展為期3天於高雄展覽館登場，高雄市環保局策劃科技淨零主題，以AI智慧監測與影像辨識技術，展現科技執法、淨零策略，更以高雄升溫2℃水淹家園，民眾戴VR實境體驗，感受水世界震撼。

    高雄智慧城市展集結超過200家大廠、500個攤位、4場國際論壇，環保局於高雄主題館，策劃科技淨零主題，現場展示利用AI智慧監測與影像辨識技術，提供稽查人員準確即時狀況，展現數位治理轉型。

    環保局表示，科技淨零亮點搶先曝光，包括GWL 2°C氣候變遷情境模擬，民眾戴上VR眼鏡，親身體驗高雄升溫2℃家園的淹水、垃圾漂浮、水深及腰的震撼畫面；還有AI雲端監控辨識，高市11處產業園區布建完成，針對黑煙、火光及揚塵等異常排放，進行即時辨識，實現主動溯源與精準稽查，監控覆蓋率達99.1%。

    環保局也布設AI智慧圍籬，全時路段監控，搭配影像辨識、GPS系統及通報告警模組，針對可疑車輛發出報警，防範非法棄置廢棄物。

    此外，高雄城市淨零策略，從2022年起，陸續推動淨零大聯盟、淨零自治條例、淨零學院、碳預算，一步步完善減碳布局，現在更推動35項城市碳權計畫。

    民眾戴VR實境體驗水世界。（市府提供）

    民眾戴VR實境體驗水世界。（市府提供）

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