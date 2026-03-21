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    首度移師恆春！屏東年度寫生盛會報名開跑 邀全台畫友捕捉古城之美

    2026/03/21 09:08 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東年度寫生盛會報名開跑 邀全台畫友捕捉古城之美。（縣府提供）

    屏東年度寫生盛會報名開跑 邀全台畫友捕捉古城之美。（縣府提供）

    屏東縣年度指標性藝文盛事「2026藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」將於4月18日隆重登場！今年活動首度打破慣例，大規模移師至國境之南的恆春半島舉辦。屏縣府文化處宣布，活動開放網路報名，邀請全台藝術愛好者走進百年恆春古城，用彩筆紀錄文化新地標與自然地景交織的動人瞬間。

    文化處指出，今年活動選定恆春文化中心為核心場域，連結周邊著名的恆春古城牆、出火地質公園等特色景點。隨去年劇場館完工啟用，象徵文化平權與藝術養分已向南深耕。此次遷師恆春，除希望參賽者描繪建築之美，更鼓勵大家深入巷弄，捕捉半島特有的人文氣息。

    本次競賽分為「寫生組」與「創意組」。寫生組包含社會組、高中組、國中組及國小各年級組，總獎金高達10萬元，最高獎金為5000元，各組優選作品未來更將在恆春文化中心展出。此外，不限年齡的創意組則提供線稿著色，適合親子共同揮灑對屏東的願景想像。

    「讓寫生不僅是比賽，更是一場半島輕旅行！」文化處表示，網路報名前300名且完賽者，可獲得活動限定小禮。報名時間自即日起至4月12日中午截止，相關資訊可至官網查詢。

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