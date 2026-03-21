台中「全國春季蘭花評鑑」 栽培6年開75朵大白花奪總冠軍

大里區農會舉辦「全國春季蘭花評鑑」，洪長勇栽培的大白花品種蝴蝶蘭，花開75朵氣勢磅礡，奪下全場總冠軍。（記者陳建志攝）

台中市大里區農會舉辦「全國春季蘭花評鑑」，吸引來自全國425盆的蘭花參賽，經各組評審評審後，由洪長勇栽培的大白花品種蝴蝶蘭，花開三枝，每枝各25朵，共開75朵氣勢磅礡，奪下全場總冠軍，何國芳、楊政義則以嘉德利亞蘭、狐狸尾蘭，奪下全場副總冠軍，21、22日將持續在大里國光花市展出，歡迎民眾前來欣賞。

大里區農會總幹事賴東陽表示，台中雖非蘭花重要產地，但農會為了推廣農業舉辦蘭展，以及「全國春季蘭花評鑑」，藉此促進蘭花花卉技術交流與經驗分享，激發農民提升競爭力及品質，共吸引425盆來自全國的蘭花參賽，項目分為嘉德利亞蘭、蝴蝶蘭、其它蘭屬、蘭花禮蘭等組。

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經評審評選，由花農洪長勇栽種，俗稱V3的大白花品種蝴蝶蘭，前後歷經5、6年栽培，為參加此次評鑑，維持蘭花的花朵數量及完整度，嚴格控溫在冷氣房中保持日温25~28度，夜温15~17度，經6、7個月的細心催花栽培，花開三枝，每枝剛好各25朵，共開75朵大白花，花開滿簇、氣勢萬千，受到評審一致青睞，奪下全場總冠軍。

另外，由楊政義栽培的嘉德利亞蘭，還有何國芳栽培的狐狸尾蘭，則是奪下全場副總冠軍，林將凱等3人也拿下總冠軍。

大里國光花市市長施連昌表示，參與競賽的各組蘭花21至22日將在大里國光假日花市展出，此次參展蘭花各有特色，現場並有導覽，農特產品、多肉植物展售及蘭花DIY，藉此提高民眾對優良農產品、蘭花的認識，歡迎民眾趁假日到國光花市賞花選購。

大里區農會舉辦「全國春季蘭花評鑑」，何國芳栽培的狐狸尾蘭，奪下全場副總冠軍。（記者陳建志攝）

大里區農會舉辦「全國春季蘭花評鑑」，吸引全國425盆蘭花參賽，吸引民眾到場賞花拍照。（記者陳建志攝）

大里區農會舉辦「全國春季蘭花評鑑」，吸引全國425盆蘭花參賽，吸引民眾到場賞花拍照。（記者陳建志攝）

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