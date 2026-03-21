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    首頁 > 生活

    雲林6成車禍是機車！縣府祭補助 上課拿駕照最高可領2600元

    2026/03/21 08:31 記者李文德／雲林報導
    雲林縣政府與公路局嘉義區監理所，合作推動「機車駕訓補助計畫」，加上中央補助合併後最高可領2600元。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣政府與公路局嘉義區監理所，合作推動「機車駕訓補助計畫」，加上中央補助合併後最高可領2600元。（圖由雲林縣政府提供）

    據交通部統計，雲林縣去年1萬1469件交通事故，逾6成為機車事故，為建構安全交通網絡，雲林縣政府與公路局嘉義區監理所，合作推動「機車駕訓補助計畫」，凡縣內合作機車駕訓班接受訓練並考取駕照者，每名可獲縣府1300元補助，與中央補助合併後最高可領2600元，且補助名額無上限。

    縣府交通工務局長汪令堯指出，交通部統計去年縣內發生1萬1469起交通事故，但機車事故占比高達60%。進一步分析，機車事故主要肇因為「未保持安全距離」及「其他未依規定讓車」，顯示駕駛行為與安全意識仍有提升空間。為提升機車騎乘安全並降低交通事故發生率，縣府推動「機車駕訓補助計畫」。

    汪令堯表示，計畫自2019年推動開始，參與機車駕訓者相較未受訓者，違規風險可降低至59%，事故風險可降低至36%；進一步參加場內駕訓及考後安駕課程者，違規風險可降低至64%，事故風險降低至51%。而去年共有1798名學員透過專業訓練取得駕照。

    副縣長陳璧君表示，除交通部提供每名1300元基本機車駕訓補助外，縣政府加碼補助，凡至雲林縣合作機車駕訓班接受訓練並考取駕照者可再獲縣府加碼1300元訓練補助，最高共可領2600元，且補助名額無上限。

    嘉義區監理所長張耀輝表示，機車駕訓班課程總時數16小時，除術科實地教學、模擬實際道路情境外，還有6小時學科課程，使學員正式騎車上路前，建立完整且正確交通安全知識與駕駛技能。

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