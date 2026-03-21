新北瑞芳動物之家重建融入天際線、友善設計 宜蘭率隊取經

新北市瑞芳動物之家重建後於去年4月啟用，宜蘭縣政府建設處建築工程科長洪文言日前率隊前往參訪交流。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳動物之家重建後於去年4月啟用，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，宜蘭縣政府建設處建築工程科長洪文言日前率隊前往新北市瑞芳動物之家參訪交流，了解瑞芳動物之家如何透過空間設計與管理模式，營造更符合動物福利的收容環境。交流過程，雙方也針對動物之家整體建築設計、收容管理模式及動物福利推動等議題進行交流，新北市動保處分享瑞芳動物之家實務經驗，促進彼此在動物保護工作上的精進與成長。

建築師設計師陳威翰表示，瑞芳動物之家規劃設計之初，即以「動物福利」為核心理念，從動物舒適性出發，每間犬舍皆設有對外戶外空間，並採用明亮淺色系降低動物壓迫感，同時透過建築量體配置減少犬隻間的視線干擾，以降低動物緊張，犬舍內也強化吸音與降噪設計，讓收容動物能減少壓力；園區整體設計導入自然採光與通風概念，並規劃寬敞活動空間、分區收容設施及完善清潔動線，以降低動物緊迫及疾病傳播風險。

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洪文言說，瑞芳動物之家顛覆外界對傳統動物收容所的印象，園區依基地地形與地勢條件規劃建築量體，並保留原有天際線，也設有陽光草坪、完善醫療照護空間及友善的收容設施，盼借鏡新北市實務經驗，了解建築設計如何結合動物照護、社會化訓練及認養推廣等工作。

動保處補充，動物收容設施是提供流浪動物暫時安置的場所，也是落實動物福利與生命教育的重要場域，未來也將持續透過經驗分享與專業交流，推動更友善的動物收容環境。

新北市瑞芳動物之家重建後於去年4月啟用，宜蘭縣政府建設處建築工程科長洪文言日前率隊前往參訪交流。（新北市動保處提供）

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