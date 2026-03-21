南投名間焚化爐爭議升溫 温世政提 「複合療法」解方

針對南投焚化爐興建爭議 ，温世政提 「複合療法」解方。（資料照）

南投名間鄉焚化爐興建案，日前召開範疇界定會議爆發警民衝突，牙醫出身的民進黨南投縣長參選人温世政在臉書發文表示，縣府應暫緩推動焚化爐設置，透過加強源頭減量、掩埋場整頓、環保設施區域聯防、重新評估選址條件等「複合療法」思維來處理垃圾問題。

温世政指出，名間鄉焚化爐興建案，縣府沒有辦法清楚回應錯誤選址、生態衝擊、資訊不透明、水源及空氣污染等問題，倉促推動焚化爐興建，不僅存在行政瑕疵，更是程序不正義、環境不正義。焚化爐能不能蓋、蓋在哪裡，需要謹慎討論與環境影響評估，更重要的是，不能將公民意見排除，否則就是藐視代議政治、侵害人民的居住權與環境知情權。

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温世政說，南投每日家戶垃圾量約在250公噸，事業廢棄物為47公噸，縣府卻要蓋每日可處理500公噸垃圾的焚化爐，遠遠超出實際需求，龐大的焚化風險都得由居民承擔，且焚化爐一旦建成，不只南投、彰化、雲林的農漁業所仰賴的空氣與水源都可能受到衝擊，龐大的垃圾、事業廢棄物產業鏈也將會在南投迅速拓展，農業大縣恐將淪為「垃圾大縣」，但只要反對焚化爐聲音一出，就會出現「你反對現代化垃圾處理設施」的氛圍，這種民粹式的政策輿論操作，無助議題討論。

温世政強調，垃圾處理是系統性問題，設置焚化爐非唯一解方，縣府應暫緩推動焚化爐設置，以循環經濟與淨零轉型為核心治理理念，運用雞尾酒療法、也就是包含加強源頭減量、掩埋場整頓等「複合療法」思維處理垃圾問題，否則一意孤行，只會傷害南投、破壞南投人的美麗家園。

温世政解析垃圾處理雞尾酒療法。（溫世政提供）

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