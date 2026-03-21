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    首頁 > 生活

    鋒面影響北東天氣不穩 南部高溫上看31度

    2026/03/21 06:53 即時新聞／綜合報導
    今天受東北季風影響，加上有道鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，竹苗山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

    今天受東北季風影響，加上有道鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，竹苗山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（21日）仍受東北季風影響，加上有道鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，竹苗山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    今日北部及東北部天氣稍涼，白天高溫約20至23度，其他地區較為舒適溫暖，高溫約25至28度，南部近山區可達29至31度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化，至於各地低溫約17至20度。

    氣象署提醒，東北風偏強，新竹至彰化及宜蘭、澎湖局部地區有平均風６級以上或陣風８級以上發生的機率，海邊活動請注意安全；清晨桃園以南地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全。

    氣象署提到，天氣回暖期間或鋒面南側，常有低能見度現象發生；週日晚間至下週三這段期間，包含金、馬，以及北部地區在清晨有局部霧或低雲影響能見度，至於中南部地區也有機會出現類似情況，提醒用路人行車用路請注意路況安全，交通往返請留意航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

    下週一至下週二各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

    下週三微弱鋒面影響，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，北部、東部、東南部地區亦有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。下週四基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為晴到多雲。

    下週五各地大多為晴到多雲，僅午後北部、東北部及東部山區有零星短暫陣雨。

    下週六鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

    下下週日、下下週一東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；春季天氣變化快速，天氣預報不確定性大，請注意氣象署最新天氣資訊。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    20 ~ 22 20 ~ 27 22 ~ 29 20 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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