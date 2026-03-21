03/21 各報重點新聞一覽

美國總統川普（右）在白宮高規格接待來訪的日本首相高市早苗，高市引用前首相安倍晉三的經典名言，高喊「Japan is back！（日本回來了）」贏得川普微笑回應。（彭博）

自由時報

高市早苗白宮會川普 日美峰會 強調台海和平

日本首相高市早苗於當地時間十九日中午，在華府與美國總統川普舉行領袖會談。會後白宮發表的成果文件顯示，雙方對於中國問題達成加強合作共識，並在台灣問題上向中方釋出強烈牽制訊號，強調「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」。

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國民黨北市議員李傅中武涉貪 15年A逾千萬 涉詐領助理費 妻子、岳母等涉案 檢調搜索、偵訊

四連霸的台北市國民黨籍市議員李傅中武，被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路，前往其市議會辦公室等搜索近四小時，帶走一個紙箱及數個信封文件，同時將李傅中武等七人帶回訊問；檢調初步掌握，李傅中武長達十五年來，疑以多名親友充作人頭助理、分段申報薪資規避審核，以此詐領助理費，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」、刑法「偽造文書罪」方向偵辦。

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主辦國喀麥隆扈從中國 矮化我國 WTO部長會議 我首度被迫缺席

世界貿易組織（WTO）第十四屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「中國台灣省」列示，導致台灣自二〇〇一年以來首次被迫缺席；外交部強烈譴責喀麥隆扈從中國、嚴重損害台灣作為會員的權利，並已正式向WTO秘書處及喀麥隆代表團提出嚴正抗議。

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聯合報

美日峰會 川普、高市承諾護台海穩定

日本首相高市早苗十九日在白宮和美國總統川普舉行峰會。這場「川高會」談到伊朗情勢等廣泛議題，白宮在發布的「事實清單」中表示，兩人承諾維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環，反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫方式。但相關文句中，並未點名中國大陸。

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戰爭不停 通膨升溫 恐萬物皆漲

美伊衝突持續，且戰爭沒有短時間內結束的跡象，能源危機恐爆發。政府雖然強調穩定物價，但物價仍已開始蠢蠢欲動，其中瓦斯價格率先起漲，與民眾最相關的小吃也在醞釀，漲幅五到卅元都有，餐飲、食品業者都表示，情況若未緩解，民眾恐要面臨「萬物皆漲」的情形，通膨情勢不容樂觀。

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中國時報

川高會 反對武力改變台海現狀

美國總統川普19日（台灣時間20日）在白宮與日本首相高市早苗會晤時，當場對日陸關係緊張表達關心，並稱自己將來訪陸時，會在大陸國家主席習近平面前，為日本美言幾句。白宮在「川高會」成果文件中，也重申台海和平與穩定不可或缺。賴清德總統20日在X平台則回應，我方高度重視美國與日本在維護現狀、深化合作以及維持堅實嚇阻力量所做的努力。

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彈性育嬰假 雙寶爸媽可請120天

我國面臨嚴重少子女化問題，為推動工作職場平衡，勞動部從民國115年1月1日推動「育嬰留職停薪照顧彈性化」，允許受僱者可以有最多30天以「日」申請的育嬰留職停薪，勞動部20日再度通函各單位指出，彈性育嬰留職停薪，不同子女的30日可分別計算，意謂若有2名3歲以下子女，父母分別可以有60天的彈性育嬰留職停薪，合計可達120天。

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台北市國民黨籍市議員李傅中武（中）被控詐領逾千萬元助理費，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分五路搜索，並將李傅中武等七人帶回訊問。（記者田裕華攝）

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化為「中國台灣省」，我方由行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮率團與會，首次被迫缺席。（資料照）

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