金門中正國小歡慶111歲 校慶紀念曲《浯江咱的名字》朗朗上口

中正國小校慶紀念曲《浯江咱的名字》由學生王子寧（右二）等人領唱。（記者吳正庭攝）

「與縣同壽」的金門中正國小今天舉行創校111週年校慶，除了首次公開領唱點閱逾萬的校慶紀念曲《浯江咱的名字》，也表揚傑出校友、資深教職員及12組「3代同堂」家庭，校園洋溢一片溫馨喜氣。

中正國小師生約1300人，是全縣規模最大的國民小學，治理不易。副縣長李文良說，從一進校門的鼓吹表演，到進來看到校方整體規畫、活動進行，都能按照進度執行，且安排恰當，可以看出中正國小學生的學習成效，還有校園的行政效率非常值得肯定。

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在鼓吹迎賓、祥獅獻瑞、學校舞蹈團《翩翩起舞》開場，因應校慶推出的紀念曲《浯江咱的名字》去年12月31日上線，點閱率已超過1萬；歌詞彰顯中正國小前身「浯江小學」，且點出金門母親河的「浯江溪」與金門人深厚的情感連結，在學生王子寧等純稚的童音領唱下，帶動全場同學合唱，有的家長聽到入神說「好好聽」、「起雞皮疙瘩」。

校慶表揚傑出校友與資深教職員，也表揚12組從祖父母、父母到孩子3代都曾在中正國小求學或服務的「三代同堂」家庭，其中有的家族跨越70年校史，也有父母因同窗而結緣。

校長陳為信說，金門縣1915年脫離原屬的同安縣轄區，正式設縣，中正國小也於同年創立於浯江書院，為縣立第1高等小學，當時稱為「義學」，1932年更名為浯江小學，後來多次更名，直至1990年定名為「金門縣金城鎮中正國民小學」沿用至今，學校校訓「勤誠」，強調做事勤奮、為人誠信；100年來，這分價值深植於校園文化，也體現在一代代師生的學習態度與品格養成。

金門中正國小校慶，門口由屢次奪得全國大獎的鼓吹隊迎賓。（記者吳正庭攝）

金門中正國小管樂團演奏Legend of the Water Dragon（水龍傳說），全場專心沉浸在優美的樂聲中。（記者吳正庭攝）

中正國小校慶表揚12組「3代同堂」家庭，校園洋溢一片溫馨喜氣。（記者吳正庭攝）

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