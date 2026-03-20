週六北、東北部稍涼有雨 中南部上看31度

週六基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部山區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區則有局部短暫陣雨。（資料照）

週六北台灣天氣轉趨濕涼，北、東部及恆春半島有短暫陣雨，宜花山區更需防範局部大雨。氣溫方面則南暖北涼，北部高溫僅約22度左右，中南部則可達31度，南來北往民眾留意溫差。

中央氣象署預報，週六受東北季風影響，鋒面位於台灣東北部海面，迎風面天氣仍不穩定。基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，北部山區也有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。要注意的是，今晚到明晨，宜、花山區可能有局部大雨，大台北地區也有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，週六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。各地低溫約17至20度，北部及東北部白天高溫約22、23度，花、東25至27度，中南部高溫仍可達28至31度，中南部日夜溫差較大，南來北往要留意氣溫變化，請適時增減衣物。

離島天氣方面，澎湖陰天，19至22度；金門多雲，15至21度；馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日東北季風減弱，天氣逐步好轉，東半部仍有零星局部短暫陣雨，北部恢復多雲到晴，中南部持續是多雲到晴。週一至週二再轉為東南風到偏南風，東半部仍有零星降雨，西半部為晴到多雲；北部、東北部白天回溫到26至28度，花東地區高溫約26至28度，中南部高溫則持續28至30度或以上，不過中北部、東北部空曠地區夜晚到清晨仍要注意局部低溫可能只有14至16度。

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紫外線指數方面，基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，受東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六各地低溫約17至20度，北部及東北部白天高溫約22、23度，花、東25至27度，中南部地區高溫仍可達28至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數，基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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