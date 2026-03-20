搶救革龜遺憾落幕！中華鯨豚協會怒斥某組織「割稻尾」消費救援成果

宜蘭縣梗枋漁港革龜救援行動，引發社會熱議。（海保署提供）

宜蘭縣梗枋漁港的革龜誤食漁網、擱淺救援行動，引發社會高度關注。儘管集結專業人士連日搶救，仍未能將革龜救回。然而，中華鯨豚協會昨卻於社群平台發聲明，嚴正抨擊某國際民間組織未經授權，擅自使用前線團隊的辛勞成果進行募款與倡議，直言此舉不僅誤導大眾，更是在傷害早已資源稀缺的海洋救傷體系。

這隻體長148公分、體重580公斤的成熟母龜，14日在宜蘭頭城外海定置漁場被誤捕，漁民運到梗枋漁港時，體表遭網具纏繞，口內纏有流刺網並流血，後送位在基隆八斗子的中華鯨豚協會岸置中心治療。

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革龜搶救後不治，中華鯨豚協會等救援團體執行病理解剖，發現這隻保育類大型海龜體內有近9公尺長的流刺網，漁網阻塞在180公分食道與胃中，初步判定死因是誤食大量流刺網，消化道阻塞後造成急性食道與胃的傷害壞死。

針對此次革龜救援事件，中華鯨豚協會於昨日在臉書上發文感謝所有參與的夥伴。協會指出，這場為期四天的行動集結了包含7個公部門、2間大學研究室、3個救傷醫療團隊，以及漁場業者與本會救傷志工群，共計超過60人全力投入。這場從現場通報、後送復健到醫療解剖的高專業合作，更是海龜救傷發展以來絕無僅有的案例。

中華鯨豚協會也表示，雖然最終沒能將這隻革龜救回，但透過各參與單位的緊密合作，已蒐集到更多有助於海龜與海洋保育的寶貴資訊。然而，協會遺憾地發現，某具國際規模的民間組織竟在未揭露實際團隊名稱的情況下，修改此事件的原始影像並發文募款。協會認為，這種行為直接誤導了民眾對實際救援團隊的認知，等同是在消費第一線人員的努力。

中華鯨豚協會也透露，該單位以他人的救援成果進行募款，將導致原本就稀缺的海洋救傷資源分配不均，這不只是對執行單位的傷害，更是間接損害了保育工作與受傷動物的權益。此外，針對該單位聲稱的「監督」立場，協會質疑其從未深入了解救援實況，盲目的監督，對解決海洋生物的實際問題並無助益。

最後，中華鯨豚協會呼籲，歡迎有共同理念的團體，以實際行動參與前線工作，並提醒所有支持保育的大眾，應將這份寶貴的力量持續給予真正在做事、在前線守護海洋的單位。

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