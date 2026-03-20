客家公園攜手寶藏巖！推動光影藝術 共譜城南「臨暗仔美學」

藝術家蘇子涵《點點星光—散落於地表的光》以「燈」作為時間與記憶的媒介，結合燈節所象徵的祈福、聚合與指引意義。（客家委員會提供）

台北市客家文化基金會攜手台北市文化基金會，串聯客家公園與寶藏巖國際藝術村，分別推出《臨暗仔環境藝術節》，以及寶藏巖光節《微光之城》，透過藝術介入與策展設計，形塑一條橫跨時間、地景與文化記憶的藝術軸線，讓民眾在傍晚至夜間時段，體驗以環境光影藝術為主要的表現形式，發展專屬於城南地區的「臨暗仔美學」。

《臨暗仔環境藝術節》即日起展至6月29日，「臨暗仔」（Limˇ-Am-eˋ）是客語中對傍晚時分的稱呼，藝術節以這段時間的光線與氛圍為靈感，邀請10組藝術家，透過創作闡述城市、環境與人之間的關係，主題以閩南文化中，象徵群聚互動與情感交流的「埕」為核心概念，融合自然生態、人文記憶與環境共生的靈感，創造獨特的光影藝術。

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文基會舉辦寶藏巖光節《微光之城》即日起展至5月3日。今年以「門」為主題，結合燈光藝術、聲音裝置與互動體驗，融入寶藏巖依山而築的聚落空間，打造一場穿越記憶與時間的沉浸式藝術旅程，每一扇「門」都象徵著轉換與穿越，邀請觀眾從繁忙的街道踏入一個聲光交織、色彩記憶共存的新世界。

北市文化局局長蔡詩萍指出，從公館的蟾蜍山煥民新村、寶藏巖、自來水處新大樓的台北當代文學館，也將在明年底落成，一路延伸到客家文化園區，形成城南的藝術廊帶，希望呈現台北的多元文化，未來也希望與更多藝術家合作。

客家基金會表示，寶藏巖國際藝術村現址早期曾是客家先民展開生活的所在，其地景中隱含客家族群與城南土地的深層連結，現已成為城南重要文化節點。時至今日寶藏巖依山而築、層層堆疊的聚落型態，成為承載多元歷史記憶的山「城」；客家公園代表著現代的人造文化農耕聚落，象徵開闊、共享的公共之「埕」，是延續客家文化於當代城市中的轉譯與實踐。

藝術家劉致宏《圓》以環保草繩編織傳統農具「箕」的圓形地景。（客家委員會提供）

藝術家張心蓉的《水色》藉由水與光線的折射，試圖保留河流在不同時刻所承載的色彩與氛圍，與觀者分享關於水、時間與日常行走的片刻記憶。（記者孫唯容攝）

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