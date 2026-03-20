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    首頁 > 生活

    台南「予島」10人用餐後身體不適 衛生局查核結果出爐

    2026/03/20 18:53 記者王捷／台南報導
    台南予島餐廳疑爆食物中毒，11人用餐10人不適。衛生局查核缺廚師證等項目，限3月30日前改善，否則將依法開罰。（記者王捷攝）

    台南予島餐廳疑爆食物中毒，11人用餐10人不適。衛生局查核缺廚師證等項目，限3月30日前改善，否則將依法開罰。（記者王捷攝）

    台南精緻西餐廳予島這個月疑爆食物中毒，11人用餐有10人不適。衛生局查核指出，環境雖合格，但廚師證照、體檢與食材來源有缺失，限期3月30日前改善，若複查未過將依食安法開罰，而餐廳相關檢體也已送驗。

    ​予島本月初被消費者PO網爆料，11人吃完10人不適事件。主廚尼克聲明致歉，坦承初期與顧客的溝通不夠即時，強調店內已完成全面環境清潔與消毒，並全額退還當日用餐費用以表負責。業者承諾，相關檢體仍在檢驗中，會負起應有責任，在檢驗結果確認後第一時間對外公開說明。

    ​衛生局公布現場查核結果指出，業者以熟食冷凍方式自行送往SGS檢驗食品微生物，檢驗報告後補。

    另外，作業環境清潔度及冰箱冷藏溫度均符合規定，抽查食材未逾期。業者向衛生局說明，業者送檢的菜餚分別是「七股虱目魚」及「玉露鴨」以熟食冷凍方式，自行送驗食品微生物，業者也表示有定期委託廠商施作病媒防治。

    ​針對查核缺失，衛生局開立限期改善單，要求在3月30日前完成改善，項目包含廚師技術士證、工作人員健康檢查、食材來源、檢驗報告及病媒防治紀錄。衛生局說明，調查重點為比對食物與患者排泄物檢體，若驗出相同細菌，可能違反食安法並將全案移送法辦。

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