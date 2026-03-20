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    首頁 > 生活

    促地方政府共推學校行政減量 教育部分區座談會預計開10場

    2026/03/20 18:53 記者林曉雲／台北報導
    促地方政府共推學校行政減量，教育部分區座談會預計開10場。但全教總今天開記者會呼籲教育部比照英國和日本作出制度性改革。（記者林曉雲攝）

    促地方政府共推學校行政減量，教育部分區座談會預計開10場。但全教總今天開記者會呼籲教育部比照英國和日本作出制度性改革。（記者林曉雲攝）

    教育部去（2025）年針對每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練及競賽活動等約150項工作進行全面檢視，依簡併項目、精簡程序及減少重複填報等原則，並透過數位系統介接取代重複填報，持續減輕學校行政負擔，已有104項完成精進或調整、佔整體約69％，教育部今（20）日回應說明，今年行政減量分區座談會預計開10場，將會常態性地檢討、精進各項行政事務的辦理內涵及方式，減輕學校行政負擔。

    全教總今開記者會，呼籲教育部跟進英國和日本，對教師的行政工作減量，作出制度性改革。

    教育部國教署說明，有關教團關心學校行政負擔議題，去年辦理分區座談會期間，已廣泛蒐集教師與學校行政人員意見，並指出學校行政工作涉及中央及各縣市政府多方推動，需透過整體檢視並整合不同作法，才能有效減輕學校負擔，因此規劃透過分區座談，邀集地方政府與教學現場共同檢視，整合不同作法並納入制度調整，讓行政減量更具體落實於教學現場。

    國教署說，為回應去年辦理分區座談意見，今年規劃舉辦10場分區檢視座談會，邀請縣市政府及其主管學校校長、教師代表進行座談，透過直接溝通交流，將教學現場之具體建議納入後續制度調整，使各縣市政府之行政措施貼近學校實務現況，也促使地方政府精準掌握教育部政策方向，以精進推動學校行政減量措施，第1場即有地方教育團體提案建議，該管縣市政府宜事先妥善規劃安排政策宣導及訪視工作，避免臨時發出計畫要求學校配合或短時間請學校提報資料。

    教育部說，教育理念與政策會與時俱進，學校行政事務也會隨之變動；行政減量之推動，有賴中央與地方政府持續協力，共同精進推動，將持續蒐整各界意見，精進相關措施，讓教師能更專注於教學本務，營造更優質的教育環境。

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