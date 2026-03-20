南投特教生滿頭傷未停車處理 家長控校長包庇專車司機

南投有國小家長指控，學校特教生專車司機不適任，造成身心障礙子女坐車自傷，太陽穴出現瘀青。（投訴民眾提供）

南投縣某國小特教生，去年坐學校專車竟出現流血、頭部瘀青等自傷行為，家長指控司機過去開車頻違規出包，質疑孩子自傷與司機駕車行為有關，事後校方召開司機考評會，卻包庇未邀身障生家長代表參加，考評結果則讓司機繼續工作，校長還賭上官位「掛保證」，若出事願調離職務，家長不願拿子女生命當賭注，憤而投訴南投縣政府，現只能自行接送上學。

投訴家長說，該特教生專車司機工作劣跡斑斑，不僅出車沒做好保養，曾造成車輛冒煙，工作還因交通違規被警察開單，以及倒車入庫撞破後擋風玻璃；最誇張的是，孩子去年坐專車回家，沿路自打頭部太陽穴出現瘀青、甚至有流血情況，雖隨車人員極力安撫，但司機卻沒停車處理，之後要調行車紀錄器，校方卻稱沒保存影像。

請繼續往下閱讀...

事後校方召開司機考評會，但會議卻沒邀身障生家長代表，最後司機考評獲乙等，有4個月的觀察期，可繼續工作；甚至校長還賭上官位，承諾若專車發生事故，願負全責並調離校長職務，種種包庇行為，令人感到不可思議。

家長也說，投訴到縣府後，縣府的5名外部委員卻有2人是曾在該校見過的，質疑調查委員的組成不盡公允。

縣府教育處回應，針對家長陳情，現已聘請5名專家學者調查，成員確實都是外部人員，該案若查證屬實將依法懲處，並依交通車司機的聘請辦法處理；至於校長「掛保證」回應家長的部分，則應透過制度與管理的改善，且要有更周全的應對與溝通，以免造成誤會。

校方則說，該案已由縣府介入調查，不便回應。

南投有國小家長向南投縣政府陳情，學校特教生專車司機不適任、校長包庇。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法