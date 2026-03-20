黃仁勳談台灣議題：美國真正戰略夥伴 值得深化支持

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今天上架的ALL-IN Podcast節目中強調，美國藉由台灣供應鏈夥伴的友誼與支持才能快速在亞利桑那州、德州等地建廠，台灣是真正戰略夥伴，值得美國支持、寬厚以待。（法新社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在今天上架的ALL-IN Podcast節目中強調，美國藉由台灣供應鏈夥伴的友誼與支持才能快速在亞利桑那州、德州等地建廠，台灣是真正戰略夥伴，值得美國支持、寬厚以待。

輝達GTC大會期間，適逢中東戰事延燒，黃仁勳幾次被問到台灣議題。

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他在今天上架的ALL-IN Podcast節目中完整闡述看法，認為若從美國角度出發，有三件事情美國必須要做，那便是快速讓美國再工業化、供應鏈多元化、及展現克制。

黃仁勳表示，美國再工業化方面，不論是晶片製造廠、電腦製造廠、AI工廠，「因為我們得到台灣供應鏈的戰略性支持與友誼；藉由獲得他們的友誼，獲得他們的支持，我們才能以極快的速度在亞利桑那、德州、加州建廠。他們是真正的戰略夥伴」。

他補充，「他們值得我們的支持，值得我們的友誼，也值得我們對他們寬厚以待」。

ALL-IN Podcast節目為矽谷極具影響力的科技節目，此次在GTC展場訪問黃仁勳，完整訪談今天上架，4名主持人與黃仁勳後方可看到台達電、雲達等台廠和其他廠商。

黃仁勳在整集節目中完整闡述今年GTC大會受到關注的幾項議題。

黃仁勳也表示，台灣供應鏈正盡其所能加速美國的製造流程。

在供應鏈多元化方面，黃仁勳強調不論是到韓國、日本、或歐洲，重點在提升韌性。

提到展現克制，他說，「當我們提升供應鏈多元化與韌性的同時，不要逼過緊」。

被問到美國對AI晶片出口管制的議題，在美國總統川普（Donald Trump）執政一年後，美國的表現如何。黃仁勳表示，「輝達已在全球第二大市場（指中國）放棄了95%的市占率，而我們現在是0%。他（川普總統）希望我們重新回到那個市場」。

他也表示，輝達現在正在重新啟動AI晶片H200的供應鏈，準備再次出貨。

黃仁勳認為，從晶片到運算系統到平台的底層技術架構，最好由美國成為全球標準，否則AI產業若重蹈覆轍，像稀土、電信等關鍵產業被他國掌握、進而影響美國國家安全，將是一個糟糕的結果。

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