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    首頁 > 生活

    日月潭水位狂掉6公尺！新人借位拍婚紗 水上自行車道「上岸」

    2026/03/20 17:14 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭水位狂掉，就連曾被CNN譽為全球10大最美的水上自行車道也登陸「上岸」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位狂掉，就連曾被CNN譽為全球10大最美的水上自行車道也登陸「上岸」。（記者劉濱銓攝）

    日月潭最近因乾旱、加上供應下游農業用水，水位已狂掉6公尺，潭區熱門婚紗景點水社壩，長堤壩體裸露，「水景」丕變，結婚新人只能儘量「借位」拍婚紗，就連曾被CNN譽為全球10大最美的水上自行車道，也因水位低下、登陸「上岸」，水情嚴峻可見一斑。

    日月潭近期持續乾旱，每天從上游武界壩注水入潭約10CMS（每秒立方公尺），但放水給下游卻達12CMS，蓄水「入不敷出」，導致水位直直落，目前水位742.35公尺，距離滿水位748.48公尺相差超過6公尺，蓄水率為64%。

    管理日月潭水庫的台電表示，為配合供應下游一期稻作灌溉用水，3月上、中旬每天放水量原本要達20CMS，但因水情吃緊，因此也協調水利署中區水資源分署，以及下游灌區，儘量以濁水溪等天然逕流供應農水，不足部分再由日月潭支應，由於下旬開始農水需求縮減至10CMS，之後潭區進水、放水可望達到「入出平衡」，盼能緩解水情。

    日月潭水位狂掉6公尺，潭區熱門婚紗景點水社壩美景丕變，結婚新人只能儘量「借位」拍婚紗。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水位狂掉6公尺，潭區熱門婚紗景點水社壩美景丕變，結婚新人只能儘量「借位」拍婚紗。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水社壩的青山綠水美景，是潭區熱門婚紗景點。（記者劉濱銓攝）

    日月潭水社壩的青山綠水美景，是潭區熱門婚紗景點。（記者劉濱銓攝）

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