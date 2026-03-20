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    首頁 > 生活

    竹縣推E化繳稅三重抽獎 有機會中500元禮券

    2026/03/20 17:04 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府稅務局為鼓勵民眾E化繳稅，推出「E化列車 三站到位」抽獎活動。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府稅務局為鼓勵民眾E化繳稅，推出「E化列車 三站到位」抽獎活動。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府稅務局為鼓勵民眾E化繳稅，推出「E化列車 三站到位」抽獎活動，共分為E化繳稅、電子稅單及直撥退稅等3波，第一站抽獎將從4月開徵的使用牌照稅開跑，只要民眾完成E化繳稅任務，就有機會抽中500元禮券。

    稅務局表示，第一站抽獎是民眾利用「地方稅網路申報作業」網站線上查繳稅、行動支付APP或行動網銀APP、電子支付APP或使用行動裝置掃描繳款書上QR-code繳納新竹縣使用牌照稅、房屋稅或地價稅，將有機會獲得500元禮券，各稅獎項各有10名。

    第二波為電子稅單。民眾以電子郵件方式成功收受新竹縣使用牌照稅、房屋稅或地價稅繳款書，就有機會獲得500元禮券，獎項共計20名。

    第三站直撥退稅。新竹縣使用牌照稅、房屋稅或地價稅納稅義務人「首次」透過線上申辦或以紙本、傳真、電子郵件成功申請「直撥轉帳退稅」，就有機會獲得500元禮券，獎項共計20名。

    稅務局表示，歡迎民眾多利用E化繳稅，響應環保愛地球。活動資訊可至該局網站查詢，或撥打03-5518141分機222諮詢。

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