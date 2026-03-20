台南農村好物FUN手作結合花菓盆栽 連3天前進大賣場

台南市長黃偉哲現場試吃並選購台南農村好物。（記者劉婉君攝）

台南農村好物結合農村再生社區與花菓盆栽，今（20）日起一連3天前進愛買台南店，讓民眾可以選購台南農漁產品、欣賞盆栽與手作體驗一次滿足，行銷台南農產品銷售。

「台南農村好物FUN手作」展售活動由台南市農業局攜手愛買量販，今天起至22日在愛買台南店登場，現場集結台南多個行政區的農漁牧產品，如新鮮水果、果乾、麻油、虱目魚丸、烤鮮蚵等，讓消費者就近選購。

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市長黃偉哲到場推銷，他表示，透過與大型量販通路合作，希望有效縮短台南農產好物產地與消費者之間的距離，參與展售的有來自山區的楠西梅嶺農民、平地的新市區農會與永康區青農、沿海的北門蘆竹溝等，從山到海，應有盡有，展現台南豐富的農業實力。

大台南花菓盆栽協會也在現場展示13件花卉盆栽，包括季節性的各色九重葛、榕樹及猿尾藤等。

台南市農業局局長李芳林說，今年以來，已在全國舉辦11場次的農產行銷活動，此次在愛買台南店的展售，還規劃DIY體驗，有楠西梅嶺的梅醋DIY、後壁區崁頂社區放火馬無形文化資產的手機架DIY、園藝療癒種子吊飾DIY、北門蘆竹溝社區的蚵仔吊飾DIY，每場限額20組，免費報名參加，增加消費者到賣場採買的趣味性，線上報名場場額滿。

愛買量販也在今天至24日，針對Happy Go會員加碼祭出「雙重利多」，逾百項民生必需品享有專屬會員價外，還有點數最高10倍送回饋。

大台南花菓盆栽協會展出九重葛等盆栽。（記者劉婉君攝）

台南市長黃偉哲（左1）試吃並選購現場展售的台南水果。（記者劉婉君攝）

「台南農村好物FUN手作」於20日至22日在愛買台南店舉行。（記者劉婉君攝）

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