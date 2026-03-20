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    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖到屏東後 大甲媽28日也南下參加天聖宮開基160年

    2026/03/20 16:57 記者葉永騫／屏東報導
    大甲媽祖28日到屏東參加天聖宮開基160年慶。（資料照）

    大甲媽祖28日到屏東參加天聖宮開基160年慶。（資料照）

    繼白沙屯媽祖到屏東後，大甲媽祖28日也要南下屏東市天聖宮參加開基160週年慶，與樓厝媽進行「雙媽會」遶境活動，大甲媽還會到公館天后宮、慈天宮、慈鳳宮等地點駐駕，讓屏東近期格外的熱鬧。

    屏東縣里港鄉玉賢宮14日舉行開廟門平安遶境大典，白沙屯媽祖前往贊境，吸引了滿滿的人潮，白沙屯媽祖也到里港警分局駐駕，讓信徒為之瘋狂；28日屏東市天聖宮媽祖慶祝開基160週年，台中鎮瀾宮大甲媽祖南下屏東與天聖宮的樓厝媽舉辦雙媽會，28、29日在屏東市區及新生里街道遶境，並且到公館天后宮、慈天宮、慈鳳宮、聖帝廟、楠樹里天后宮等地點駐駕，28日晚上在天聖宮舉行祈安植福法會。

    屏東市天聖宮創建1946年，日治時期為媽祖會，供奉在民宅，後來集資建廟被稱為樓厝媽，又經歷了火災與重建，目前的廟宇為1988年重建，今年開基160週年，因此促成了大甲媽南下與樓厝媽共同遶境，希望透過遶境為地方祈福，帶來平安與福氣，而大甲媽經過的地方也會駐駕在沿途經過的廟宇，與各地廟宇進行交流，各廟宇紛紛通知信徒接駕的時間，屆時將相當的熱鬧。

    大甲媽28日到屏東遶境。（資料照）

    大甲媽28日到屏東遶境。（資料照）

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