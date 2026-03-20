提升青年AI時代職場競爭力 勞發署《一級玩家6.0》啟動

產官學界合作，《一級玩家6.0》計畫正式啟動。（記者吳俊鋒攝）

勞動力發展署雲嘉南分署推出《一級玩家6.0》培訓計畫，培訓全程免費，透過為期3個月的系統化課程，以及企業資源連結，協助青年透過深度自我探索，為未來職涯發展奠定基礎，尤其因應人工智慧時代，新增「AI賦能工作坊」，讓競爭優勢再升級。

因應就業環境快速變動，雲嘉南分署青年職涯發展中心開辦《一級玩家：職場登入計畫》課程，協助應屆畢業生，以及有轉職需求者，提升求職準備與職場接軌能力，2021年起推出，已邁入第六屆。

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《一級玩家6.0》計畫今在國家科學及技術委員會資安暨智慧科技研發大樓啟動，雲嘉南分署的產、官、學合作夥伴聚集，展現各界對青年就業力培育的重視與支持。

《一級玩家》成功建立具系統性與實戰性的青年職涯培力模式，迄今已服務856人，學員就業率高達73％，逐步提升中。

《一級玩家6.0》以「職場關鍵五力」（探索力、求職力、資訊力、適應力、永續力）為核心架構，協助學員透過探索，進一步強化履歷撰寫、面試實戰、職場溝通及時間管理等能力，結合AI賦能，成為兼具數位素養與人機協作能力的智慧工作者。

該計畫也結合雲嘉南分署「南方實作基地」的多項實作設備與課程資源；在職場接軌上，持續推動廣受好評的「企業教練制度」，結合逾30家合作廠商，提供多元職缺，讓學員實戰演練。

出席啟動儀式的勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，隨著AI技術快速發展，企業對新鮮人的期待，已不再僅止於基礎軟實力，更進一步重視數位應用與人機協作能力，《一級玩家6.0》全面升級，並導入AI賦能工作坊，期盼透過系統化培訓，協助青年提升就業競爭力，順利銜接產業需求。

《一級玩家6.0》計畫啟動，現場展示培訓成果。（記者吳俊鋒攝）

《一級玩家6.0》計畫正式啟動，產業界了解學員培訓成果。（記者吳俊鋒攝）

《一級玩家6.0》計畫正式啟動，現場展示培訓成果。（記者吳俊鋒攝）

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