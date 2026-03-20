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    首頁 > 生活

    南投縣抽檢火鍋店等70件肉品 均無檢出瘦肉精

    2026/03/20 16:25 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣府抽檢大賣場的豬肉等肉片。（南投縣府衛生局提供）

    南投縣府抽檢大賣場的豬肉等肉片。（南投縣府衛生局提供）

    南投縣府衛生局近日抽檢11個鄉鎮市火鍋店、賣場超市、肉鋪、肉品公司肉品，以火鍋用豬肉或牛肉片為大宗，另有小部分小排、絞肉、肉絲，包括國產及美國等進口肉品70件，均無檢出乙型受體素，即均沒有瘦肉精。

    火鍋店林立，近幾年還流行火鍋加燒肉，南投縣草屯、南投、埔里、竹山等4大鎮市火鍋店也一家接一家開，個人品牌或連鎖店都有，有些人家庭團聚也會煮火鍋，火鍋肉品需求高，南投縣衛生局抽檢仁愛鄉、信義鄉之外11個鄉鎮市的火鍋店、賣場超市、肉鋪和肉品公司的火鍋用豬肉或牛肉片等70件肉品，主要檢驗有無乙型受體素（瘦肉精）。

    據了解，目前台灣對瘦肉精的規範僅萊克多巴胺牛和豬訂有殘留容許量，其他均須零檢出，南投縣衛生局經抽檢70份肉品，都顯示未檢出。

    南投縣衛生局建議，選購豬肉時可掌握無異味、無黏液、色澤正常等3項原則，肉品表面若出現虹彩光澤，多為光線反射或肌肉組織排列所致，改變角度即可消失，屬正常現象；但若聞到酸敗氣味或摸起來黏滑，則可能已變質，應避免購買或食用，以確保肉品新鮮。

    台灣人愛吃火鍋，這幾年還會燒肉加火鍋，豬肉、牛肉片需求量大。肉片示意照。（記者陳鳳麗攝）

    台灣人愛吃火鍋，這幾年還會燒肉加火鍋，豬肉、牛肉片需求量大。肉片示意照。（記者陳鳳麗攝）

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