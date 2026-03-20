鯨魚洞及火山口湖遺跡步道玄武岩柱體崩落 澎管處預警式公告封閉

鯨魚洞出現落石，澎管處展開預警封閉。（澎管處提供）

澎湖擁有世界級自然地質景觀，其中小門嶼「鯨魚洞」更是遊客必訪的熱門景點之一，但也持續面臨玄武岩柱體因風化崩塌的危機，目前先行預警式封閉小門鯨魚洞步道區。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處委託國立澎湖科技大學海岸觀測實驗室監測，經長期監測，小門鯨魚洞及火山口湖遺跡步道區域去年已出現2起落石事件，其中1次落石規模影響範圍約1.5個羽毛球場。近期觀測緊臨鯨魚洞步道及火山口湖遺跡區有2處岩柱裂隙明顯擴大跡象，崩落可能性極大。雖然尚未有傷人案例，但建立預警機制，保護遊客安全，是澎管處無可懈怠的責任。

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澎管處為維護旅客安全，目前先行預警式封閉小門鯨魚洞步道區，請遊客前往參觀時，務必遵守現場告示及相關管制措施，切勿進入管制區域，以維護自身安全；後續澎管處將依相關作業規定，待確認無安全疑慮後，再行開放步道通行。

由於澎湖擁有豐富多樣的地景資源，惟部分玄武岩柱長期受水氣侵蝕與風化作用影響，難免產生裂隙及岩體碎裂現象，存在落石潛在風險；澎管處提醒民眾，前往小門鯨魚洞、大菓葉柱狀玄武岩、池西柱狀玄武岩等地質景區旅遊時，應注意遊憩安全，切勿靠近岩柱，請保持安全距離，以遠觀方式欣賞自然美景；同時避免攀爬、塗鴉、生火及其他破壞玄武岩景觀行為，共同維護地景生態及確保自身安全。

落石崩塌擔心影響遊客安全，因此部分步道封閉。（澎管處提供）

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