土地公「做牙」 陽明交大光明福德祠滿滿仙草蜜

今天是土地公新春後頭次「做牙」的日子，陽明交大校門前的光明福德祠，供桌上滿滿仙草蜜，吸引信眾來祈福拜拜。（記者洪美秀攝）

今天是新春後土地公生及頭次「做牙」的日子，陽明交大前的光明福德土地公廟一早就吸引大批學生及各行各業信眾來祈福拜拜，相傳土地公生需準備仙草蜜做為供品，象徵「煩事先找me」，而陽明交大福德祠的供桌上更是滿滿仙草蜜供品，國內食品大廠也在土地公廟前奉茶讓信徒喝平安、更免費發送720罐解憂仙草蜜，讓大家福氣滿滿。

相傳有疑難雜症需向土地公祈願時，象徵「煩事先找me」的仙草蜜是許願靈驗的必備供品。泰山食品今年與全台12間土地公廟祈福連線，將「仙草蜜」、「仙草茶」化為最強供品，並捐出3888瓶給廟方使用或奉茶給宮廟參拜信徒；並同步致贈仙草蜜祈福塔、平安龜。其中陽明交大福德宮也設置「奉茶祈福站」為土地公慶生，很多學生及上班族和婆婆媽媽一早就來拜拜，供桌上更是滿滿各式各樣仙草蜜。

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除陽明交大學生來祈福拜拜，也有許多房仲業者及上班族來拜拜，有的說一年要有好彩頭就要在今天土地公生的日子來祈福，有的得知陽明交大土地公很靈驗，早已準備滿滿的仙草蜜給土地公，祈求事業及學業進步亨通。

泰山食品在現場也設祈福亭，鼓勵學子及信眾寫下要祈福的話語及卡片向土地公祈求，只要打卡分享就可獲解憂仙草蜜，都吸引信眾參與。

今天是土地公新春後頭次「做牙」的日子，陽明交大校門前的光明福德祠，供桌上滿滿仙草蜜，吸引信眾來祈福拜拜。（記者洪美秀攝）

今天是土地公新春後頭次「做牙」的日子，陽明交大校門前的光明福德祠，供桌上滿滿仙草蜜，吸引信眾來祈福拜拜。（記者洪美秀攝）

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