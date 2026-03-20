台美59所大學面對面交流 教育部揭未來合作4重點

財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）攜手促進台灣及美國高等教育交流，邀集2國共59校高教主管舉辦圓桌交流會。（財團法人高等教育國際合作基金會提供）

財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）攜手促進台灣及美國高等教育交流，邀集2國共59校高教主管舉辦圓桌交流會，教育部也在會中點出台美教育倡議未來的4項策略目標，涵括人才培育、華語教育推廣與跨文化能力培養、推動台灣雙語教育發展，以及教育合作制度化等，盼進一步深化合作。

「2026台美國際事務主管圓桌交流會」匯聚來自台灣43所大學及美國16所大學近70位高教代表，共同探討台美教育合作與學術交流的最新發展與策略，會中美方代表也與台方與會者分享美國高等教育的現況與趨勢。另為推廣華語教育，會議特別安排台灣華語文教學學會鍾鎮城理事長介紹台灣作為華語學習基地的優勢。

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教育部政務次長劉國偉致詞指出，台美高等教育交流持續穩定發展，迄今台灣與美國各大學已簽署逾2000項合作備忘錄，涵蓋多元學術領域。目前約有2萬3000名台灣學生赴美留學，同時亦有超過4000名美國學生來台就讀，其中逾7成選擇學習華語，展現台灣華語教育的國際吸引力。未來雙方除了在華語與英語教育合作上持續加速推進外，也延伸合作至半導體、人工智慧及永續發展等領域，攜手培育未來專業人才。

高教基金會董事長李蔡彥指出，今年1月台美雙方於「台美教育倡議」（U.S.–Taiwan Education Initiative）架構下召開第五次高層對話，就未來3年教育合作規劃達成共識，將持續深化台美高教機構連結，推動語言交流、人才培育及學術合作。

學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）表示，透過推動「美國大學國際事務資深主管交流計畫」（IEA Program），每年選送美國大學國際合作相關學術人員來台進行為期2週的交流合作計畫。除與高教基金會共同規劃交流會外，亦安排美國訪團參訪台灣各大學，促進在教學、研究及學術交流等各面向的實質了解，並提供文化體驗與探索活動，強化雙方互動並拓展合作機會。

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