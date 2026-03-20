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    宜蘭傳藝文昌祭5大必看亮點 321宜蘭縣民免費入園

    2026/03/20 14:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    「傳藝文昌祭」是宜蘭傳藝園區年度盛事，慶祝農曆二月初三文昌帝君誕辰。（宜蘭傳藝提供）

    「傳藝文昌祭」是宜蘭傳藝園區年度盛事，慶祝農曆二月初三文昌帝君誕辰。（宜蘭傳藝提供）

    「傳藝文昌祭」是宜蘭傳藝園區年度盛事，慶祝農曆二月初三文昌帝君誕辰，今年將在3月21日登場，主題為「大河遶境x桂祿祈福」，當天宜蘭縣民免費入園，5大必看亮點也曝光，還祭出考生參拜攻略，一起祈求金榜題名、開啟智慧。

    今年傳藝文昌祭結合水路迎神儀典，會先將文昌帝君移駕至守護冬山鄉的定安宮後，與眾神尊一同出發，從冬山舊河道小舟碼頭，一路乘船到親水公園集結，再接續前進園區。

    宜蘭傳藝指出，文昌祭五大必看亮點，包括水路大河遶境，眾神尊搭乘船隻沿冬山河巡河，是結合信仰、河流與傳統藝術的獨特盛典，另有祝壽祈福科儀，將於文昌祠舉行，讓考生祈求智慧開啟、文運昌隆。

    傳藝指出，現場也有傳統戲曲展演，包含歌仔戲經典演出及「一校一傳藝」學生團隊帶來的醒獅戰鼓、國樂表演等；為迎接考季，園區與全聯合作推出限定商品乖乖，並提供點心燈、借筆等服務，還有民俗工藝體驗以及扶鸞展演，幫助民眾深入了解傳統信仰文化。

    宜蘭傳藝3月21日開放宜蘭縣民免費入園，若要到文昌祠祈求金榜題名，園方建議可準備芹菜（勤學）、蔥（聰明）、蒜（精算）、包子粽子（包中）、礦泉水（文思泉湧）等供品參拜，也能參加「開智慧．點心燈」儀式，領取祈福平安袋或限量「讀書考試符」。

    民眾至宜蘭傳藝園區參拜文昌帝君，香火鼎盛。（宜蘭傳藝提供）

    民眾至宜蘭傳藝園區參拜文昌帝君，香火鼎盛。（宜蘭傳藝提供）

    宜蘭傳藝文昌祭必看亮點，包括眾神尊園區遶境。（宜蘭傳藝提供）

    宜蘭傳藝文昌祭必看亮點，包括眾神尊園區遶境。（宜蘭傳藝提供）

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