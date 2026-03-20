為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市後甲國中前3行道樹砍除遭質疑 工務局：病樹移除

    2026/03/20 14:28 記者蔡文居／台南報導
    南市後甲國中附近3棵高大的行道樹遭移除。南市工務局說明是病樹才派人施工移除。（讀者提供）

    南市後甲國中附近3棵高大的行道樹遭移除。南市工務局說明是病樹才派人施工移除。（讀者提供）

    台南市林森路上後甲國中大門口前，有3棵高大的長葉垂榕行道樹，今天南市工務局派人施工移除，民眾路過發現大樹長得好好的，質疑林森路的行道樹茂密翠綠，是市民的自然資產，為何要將高大翠綠的行道樹砍除。南市工務局澄清，民眾可能有所誤會，這些移除的樹木都是健檢報告建議移除的，之後也會進行補植。

    南市一名莊姓環境志工向本報投訴，他今天中午到台南社區大學辦公室辦事情，發現台南市工務局正在後甲國中大門口兩旁的林森路施作工程，工作人員移除了3棵高大翠綠的行道樹。

    他質疑，行道樹生長到那麼大，相當不容易，而且台南市是健康城市，林森路的行道樹茂密翠綠，四季充滿植物大樹展現的自然風情。這是很珍貴的自然資產，需要去守護，南市工務局竟然將其移除砍掉，真的非常可惜。

    南市工務局說明，因執行樹木健檢，發現這3棵長葉垂榕，外觀明顯空洞或基部腐朽，基於樹木旁交通流量大，為避免影響公共安全而移除，之後也會補植另外的樹種阿勃勒。

    未移除前的南市林森路行道樹。（讀者提供）

    未移除前的南市林森路行道樹。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播