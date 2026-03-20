集郵界年度大事！中華郵政130周年 11月迎世界郵展

中華郵政公司董事長王國材頒發「傑出外勤人員獎」。（中華郵政提供）

中華郵政公司今天（20日）舉辦創立130周年郵政節慶祝大會，董事長王國材表示，去年公司稅後淨利達101.54億元，充分展現穩健的經營體質與團隊韌性，並提到今年11月20至25日，中華郵政將舉辦「台北2026世界郵展」，全球各地的集郵人士與珍貴郵品將齊聚台北，將大幅提升國際能見度及郵政文化軟實力。

王國材表示，在郵務部分，面對函件大幅減少的全球趨勢，中華郵政公司正積極轉型至包裹、快捷服務，將「主動上收服務」、「客戶關係管理」、「資訊優化」、「運輸網路整合」及「郵件處理中心之協作」列為營運重點。

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他指出，今年5月將陸續完成郵政物流園區整體搬遷作業，隨著園區啟用營運，經由導入自動化郵件處理設備及倉配一體作業流程，以提升公司物流競爭力。

在壽險方面，王國材表示，公司積極推動保險數位服務，導入RPA、影像辨識及AI檢核機制，並改善網路投保流程及壽險產品，擴大數位投保績效。今年實施國際財務報導準則第17條（IFRS 17）與新一代清償能力制度（ICS）等新制度，針對新制度下保險商品的利潤、資本貢獻及商品結構，將聚焦推展高合約服務邊際（CSM）商品，並提升保障型商品占比，健全壽險業務經營體質。

王國材說，在集郵面向，今年11月20至25日，中華郵政將舉辦「台北2026世界郵展」，屆時來自全球各地的集郵人士與珍貴郵品將齊聚臺北，不僅能促進國際郵政文化交流，也將大幅提升國際能見度及郵政文化軟實力。

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