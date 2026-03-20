為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南旅宿破千家 今年再增5家、逾1200房

    2026/03/20 14:23 記者王姝琇／台南報導
    福爾摩沙遊艇酒店（圖）獲5星級旅館認證，位在永康「福爾摩沙花園酒店」也啟動試營運。（台南市政府提供）

    福爾摩沙遊艇酒店（圖）獲5星級旅館認證，位在永康「福爾摩沙花園酒店」也啟動試營運。（台南市政府提供）

    台南市旅宿家數突破千家，今年第2、3季將再增加中西區「Signia by Hilton Tainan」，以及安南區的久鋒南館、逸點亦旅、力羽行館等共4間，連同第1季試營運的福爾摩沙花園酒店，總計將增加超過1200間客房。

    觀旅局長林國華表示，台南自黃偉哲市長2018年上任以來迄今，旅宿從519家成長至1003家，一般旅館房數增加2265房、民宿增1802房，各類旅宿住用率平均提升9％到10％，營收大增至113.5億元。今年將再增5業者投入台南旅宿行列、總計將新增超過1200間客房。其中最受矚目的，大億麗緻舊址將由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。

    此外，台南首家透過BOT形式興建的福爾摩沙酒店，去年也通過觀光署認證為5星級旅館；旗下「福爾摩沙花園酒店」（前身為台南商務會館）今年2月試營運。另，蓬勃發展的安南區一口氣將增3家旅宿，久鋒南館預計434房、逸點亦旅預計188房、力羽行館預計194房，都將在今年第2、3季陸續送件申設及開幕。

    為落實「富饒台南」的政策目標，各局處通力合作，「推動歷史街區」、「產業升級」，以及「吸引科技新貴進駐」等多元策略，致力提升城市整體發展動能。黃偉哲說，未來將持續強化觀光與產業連結，帶動街區經濟發展，刷新觀光產值。

    台南市政府已公告6處歷史街區，總面積超過500公頃，規模全國最大。林國華表示，將依據民宿管理辦法，在具人文及歷史風貌的區域，持續輔導民宿設立，帶動地方繁榮。此外，落實科技產業投資，帶動商務旅客成長。在南科台南園區已有台積電先進製程聚落，在沙崙科學城也招商AMD等AI產業進駐，透過雙引擎發展的經濟策略，帶動國內外商務旅客成長。

    大億麗緻舊址由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。（台南市政府提供）

    大億麗緻舊址由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。（台南市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播