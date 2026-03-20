台南旅宿破千家 今年再增5家、逾1200房

福爾摩沙遊艇酒店（圖）獲5星級旅館認證，位在永康「福爾摩沙花園酒店」也啟動試營運。（台南市政府提供）

台南市旅宿家數突破千家，今年第2、3季將再增加中西區「Signia by Hilton Tainan」，以及安南區的久鋒南館、逸點亦旅、力羽行館等共4間，連同第1季試營運的福爾摩沙花園酒店，總計將增加超過1200間客房。

觀旅局長林國華表示，台南自黃偉哲市長2018年上任以來迄今，旅宿從519家成長至1003家，一般旅館房數增加2265房、民宿增1802房，各類旅宿住用率平均提升9％到10％，營收大增至113.5億元。今年將再增5業者投入台南旅宿行列、總計將新增超過1200間客房。其中最受矚目的，大億麗緻舊址將由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。

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此外，台南首家透過BOT形式興建的福爾摩沙酒店，去年也通過觀光署認證為5星級旅館；旗下「福爾摩沙花園酒店」（前身為台南商務會館）今年2月試營運。另，蓬勃發展的安南區一口氣將增3家旅宿，久鋒南館預計434房、逸點亦旅預計188房、力羽行館預計194房，都將在今年第2、3季陸續送件申設及開幕。

為落實「富饒台南」的政策目標，各局處通力合作，「推動歷史街區」、「產業升級」，以及「吸引科技新貴進駐」等多元策略，致力提升城市整體發展動能。黃偉哲說，未來將持續強化觀光與產業連結，帶動街區經濟發展，刷新觀光產值。

台南市政府已公告6處歷史街區，總面積超過500公頃，規模全國最大。林國華表示，將依據民宿管理辦法，在具人文及歷史風貌的區域，持續輔導民宿設立，帶動地方繁榮。此外，落實科技產業投資，帶動商務旅客成長。在南科台南園區已有台積電先進製程聚落，在沙崙科學城也招商AMD等AI產業進駐，透過雙引擎發展的經濟策略，帶動國內外商務旅客成長。

大億麗緻舊址由希爾頓酒店旗下頂級品牌「Signia by Hilton」接手經營。（台南市政府提供）

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