水情告急 農糧署公告苗栗縣開放「變更休耕」

水情告急，農糧署公告苗縣開放「變更休耕」。（資料照）

由於近期降雨情形不佳，坐擁3座水庫的苗栗縣水庫容量持續降低，農業部農糧署發函苗栗縣政府，縣府也公告，即日起至31日開放苗栗縣全鄉鎮市農地，倘受水情影響，有意改辦理生產環境維護措施（舊稱休耕），專案開放得辦理變更申報。

依農糧署公文指出，由於近來降雨偏少，為減輕農業用水調度壓力並利於農民調整安排，農糧署決定將原先僅針對公館鄉等4鄉鎮的措施，放寬至土地座落於苗栗縣各鄉鎮農地均可適用。

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苗縣府農業處指出，實施對象為全縣農地，且已完成申報今年上半年（第1期作）公糧、轉（契）作或自行復耕種植登記；受理時間與申請變更方式為即日起至31日止，持原申報書收執聯及相關資料，向原申報地公所申請變更。

另外，苗縣府表示，特別放寬非基期年農地、無復耕紀錄、公有地此次亦可改申報休耕；縣府也提醒，僅限辦理變更申報1次，完成變更後，不得以任何理由要求回復原申報內容；經變更為生產環境維護案件，依規定本年度下半年不得再辦理生產環境維護措施（一年僅得辦理1次休耕）。

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