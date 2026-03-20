3/20世界青蛙日 看台北動物園如何投入復育「台北赤蛙」

春夏之際是許多蛙類活躍開始求偶繁殖的季節，傍晚在動物園昆蟲館周邊水池邊，有機會聽到「嘰-嘰-」的細小蛙鳴聲，這是動物園復育研究的台北赤蛙獨特叫聲。（台北動物園提供）

春夏之際是許多蛙類活躍開始求偶繁殖的季節，傍晚在動物園昆蟲館周邊水池邊，有機會聽到「嘰-嘰-」的細小蛙鳴聲，這是動物園復育研究的台北赤蛙獨特叫聲。今天（20日）恰逢「世界青蛙日」，動物園也規劃，3、4月在兩棲爬蟲動物館出口旁，有台北赤蛙解說教育駐站，歡迎大小朋友一同駐足認識臺北赤蛙的生態故事。

動物園指出，台北赤蛙曾經廣泛分布在台灣西部平原濕地，受到棲息地汙染、破碎化、消失的影響，使得台北赤蛙目前只剩零星的分布地點，生存情況岌岌可危。3月20日的「世界青蛙日World Frog Day」以及緊接而來的3月22日「世界水資源日World Water Day」，都提醒我們從「水」的角度，關心健康的水域、陸域環境對蛙類生存的重要性。3、4月在動物園兩棲爬蟲動物館出口旁，有台北赤蛙解說教育駐站（每週二至週六9:45-11:30，每週日9:45-11:00、13:30-15:30）。

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園方介紹，台北赤蛙體型小巧，身長僅約3至5公分，背部是黃綠色或翠綠色，身體側邊有深色縱帶和白色背側褶，過去曾分布在台灣西半部的平地，生活在具備有長高草和豐富水生植物的濕地環境。

春夏繁殖期的台北赤蛙喜歡深水域，水體要有植物覆蓋提供水面遮蔭。入秋到冬季的台北赤蛙則從水域移棲到周邊的陸域生活，仰賴草生地的生態系提供食物來源和躲藏，因此對濕地水域周邊的陸域緩衝帶進行保護，是台北赤蛙棲地保育的重要工作。然，隨著環境開發帶來的土地利用改變，蓄水埤塘廢棄消失、農藥及化學肥料的汙染等因素，嚴重衝擊台北赤蛙的整體棲息環境。濕地的汙染、喪失、破碎化使得牠們在台灣的野外族群急遽減少。

台北動物園自1995年起便展開台北赤蛙的野外調查計畫，發現其族群數量急遽下降後，開始積極投入「域內保育」與「域外復育」工作。2014年起啟動域外繁殖計畫，深入台北赤蛙各階段生命史的研究，從產卵、蝌蚪、小蛙上岸、成蛙繁殖，累積多年各階段需求的照養經驗，方能為野外族群開啟復育之路。

動物園早期參與三芝地區「阿石伯蓮花田」的友善轉型與監測，並透過長期域內的環境與族群動態調查，為保育策略提供預警與決策依據。近年與農業部林業及自然保育署、新北市政府、NGO夥伴及友善農耕社區合作，在域外、域內專業整合的保育行動計畫下進行棲地環境營造和族群再引入，期待逐步實踐這群珍貴的「平地草澤居民」能重返野地，翻轉瀕危趨勢。

春夏之際是許多蛙類活躍開始求偶繁殖的季節，傍晚在動物園昆蟲館周邊水池邊，有機會聽到「嘰-嘰-」的細小蛙鳴聲，這是動物園復育研究的台北赤蛙獨特叫聲。（台北動物園提供）

春夏之際是許多蛙類活躍開始求偶繁殖的季節，傍晚在動物園昆蟲館周邊水池邊，有機會聽到「嘰-嘰-」的細小蛙鳴聲，這是動物園復育研究的台北赤蛙獨特叫聲。（台北動物園提供）

春夏之際是許多蛙類活躍開始求偶繁殖的季節，傍晚在動物園昆蟲館周邊水池邊，有機會聽到「嘰-嘰-」的細小蛙鳴聲，這是動物園復育研究的台北赤蛙獨特叫聲。（台北動物園提供）

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