桃園龍潭武漢路爭議土地上樹木被地主鋸除 民眾喊可惜

桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

桃園市龍潭區武漢路單號側15戶民宅前，臨路約100坪的土地，經地主與桃園市政府打官司後，確認地主有土地所有權，地主因與民宅住戶未達成購地協議，除先放置巨大水泥塊，19日再找來工人將爭議土地上的數株尤加利樹鋸除，有人直呼可惜，也有人幫忙緩頰「若樹根有腐爛狀態，鋸除比較安全」。

爭議土地旁的民宅都是建案店面，建案完成時，各戶前都留了空間通行，10多年來都由龍潭區公所鋪設柏油、養護，後來法院以土地長期遭占用、違停車輛而未符合公眾通行需求等理由，判決「土地應返還給地主」，地主於去年9月17日想刨除柏油路面時，民宅住戶拉起白布條抗議，場面一度火爆。

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去年9月29日，地主疑要阻止民宅住戶停車在爭議土地上，找來工人擺放多塊巨大水泥塊，每塊重約2公噸、體積約1立方公尺，因民宅住戶認為地主售地的價格喊得過高，致雙方至今僵持而未達成協議。

地主昨又找來工人鋸除爭議土地上的數株尤加利樹，民宅住戶與鄰居說，樹木應已有50年以上的樹齡，樹下可乘涼，如今卻被鋸除而不是移植，真的很可惜；地主面對外界詢問則簡短回應，樹木種植在私人土地上，他有權處置且不覺得可惜。

桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

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