為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園龍潭武漢路爭議土地上樹木被地主鋸除 民眾喊可惜

    2026/03/20 13:45 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    桃園市龍潭區武漢路單號側15戶民宅前，臨路約100坪的土地，經地主與桃園市政府打官司後，確認地主有土地所有權，地主因與民宅住戶未達成購地協議，除先放置巨大水泥塊，19日再找來工人將爭議土地上的數株尤加利樹鋸除，有人直呼可惜，也有人幫忙緩頰「若樹根有腐爛狀態，鋸除比較安全」。

    爭議土地旁的民宅都是建案店面，建案完成時，各戶前都留了空間通行，10多年來都由龍潭區公所鋪設柏油、養護，後來法院以土地長期遭占用、違停車輛而未符合公眾通行需求等理由，判決「土地應返還給地主」，地主於去年9月17日想刨除柏油路面時，民宅住戶拉起白布條抗議，場面一度火爆。

    去年9月29日，地主疑要阻止民宅住戶停車在爭議土地上，找來工人擺放多塊巨大水泥塊，每塊重約2公噸、體積約1立方公尺，因民宅住戶認為地主售地的價格喊得過高，致雙方至今僵持而未達成協議。

    地主昨又找來工人鋸除爭議土地上的數株尤加利樹，民宅住戶與鄰居說，樹木應已有50年以上的樹齡，樹下可乘涼，如今卻被鋸除而不是移植，真的很可惜；地主面對外界詢問則簡短回應，樹木種植在私人土地上，他有權處置且不覺得可惜。

    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    桃園市龍潭區武漢路1處私有地發生土地使用糾紛，地主找來工人鋸除樹木。（記者周敏鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播