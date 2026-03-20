林保署推太平山「柳杉生長尺」 3/21宜蘭新生兒免費送

林保署宜蘭分署推出太平山「柳杉生長尺」，321當天出生的宜蘭新生兒免費送。（林保署宜蘭分署提供）

來自森林的祝福！3月21日是國際森林日與世界木材日，林業及自然保育署宜蘭分署結合在地木業與工藝設計，推出太平山「柳杉生長尺」，321當天出生的宜蘭新生兒，將可免費獲贈這份專屬「木育禮」，一般民眾則可在羅東林業文化園區選購。

宜蘭具備豐富的森林文化與地方木業基礎，林保署宜蘭分署近1年與台灣工藝美術學校共推「木育與永續林業教育實踐計畫」，並研發新生兒木育禮物，經醫師、醫事人員及家長進行「給宜蘭縣新生兒的第一份禮物」問卷調查後，「柳杉生長尺」在15項提案中脫穎而出。

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宜蘭分署說，這款生長尺選用太平山柳杉為主材料，保留原木溫潤的自然特性，尺寸為長102公分、寬13公分、厚度1.2公分，身高測量刻度落在50至150公分間，不僅適合新生兒家庭記錄孩子的成長軌跡，也能廣泛應用於幼兒園及早期療育機構等場域。

為迎接世界木材日、推廣國產材，宜蘭分署祭出限定活動，只要是今年3月21日當天出生的宜蘭寶寶，家長可在今年12月31日前，持兒童健康手冊及寶寶戶籍身分證明等文件，至羅東林業文化園區遊客中心免費兌換「柳杉生長尺」。

宜蘭分署說，想要珍藏或送人的一般民眾，也能同步在羅東林業文化園區選購，首波祭出888元優惠價，未來計畫將這款充滿在地溫度的生長尺，分享給縣內11家親子館使用，期盼讓優質國產材走入家庭，陪伴孩子成長。

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