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    澎湖海上花火節攜手《七龍珠Z》 5/4開幕升空一路放到8月底

    2026/03/20 12:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖國際海上花火節，5月4日正式開幕升空。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海上花火節，5月4日正式開幕升空。（記者劉禹慶攝）

    今年「澎湖國際海上花火節」結合知名動漫IP《七龍珠Z》，將於5月4日在馬公觀音亭園區盛大開幕。澎湖縣政府今（20）日公布今年花火節期程、主題亮點及系列周邊活動等內容，邀請國內外遊客今夏齊聚澎湖，賞花火、遊菊島，感受澎湖夏季最具代表性的觀光盛會。

    副縣長林皆興與議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、呂黃春金、許國政、旅遊處長陳美齡、工策會總幹事張豪澤、立法委員楊曜助理段湘玲，以及各界代表與貴賓，共同進行點燈儀式，宣告花火節系列活動正式啟動。

    林皆興表示，「澎湖國際海上花火節」今年已邁入第24年，已是享譽國際的知名品牌。今年特別攜手動漫經典IP《七龍珠Z》，打造「澎湖夏日花火大會」，除了延續離島場及地方限定場舉辦，將花火感動在1市5鄉熱情綻放外，更將花火施放時間延長至8月底，施放場次創歷年最高，提供旅客更具彈性的行程安排，讓更多民眾能參與這場夏日盛典。

    活動期間設置4座大型《七龍珠Z》主題裝置，並打造龍珠主題公園與七龍珠Z主題打卡村，同時規劃期間限定周邊商品快閃店及集章活動，串聯澎湖縣各大觀光景點。活動日期-主場地：觀音亭園區5月4日至6月25日、每週1、4；6月30日至8月25日、每週2；試放場：4月20日、4月27日；離島場6月6日（望安場）、6月13日（七美場）、6月27日（吉貝場）；地方限定場：6月20日湖西場、7月4日西嶼場、7月18日白沙場。

    今年澎湖國際海上花火節，與《七龍珠Z》動漫合作。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖國際海上花火節，與《七龍珠Z》動漫合作。（記者劉禹慶攝）

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