「檳榔糖葫蘆」流竄夜市！ 民團籲加速立法

民間團體指出，糖葫蘆到網路販售，檳榔已經進入新的流通型態，但相關管理制度卻未上路。（台灣檳癌防制聯盟提供）

每年3月20日為「世界口腔健康日」，但在口腔癌長年居高不下的背景下，「檳榔健康危害防制法」立法進度再度引發關注。民間團體質疑專法遲未上路形同「躲貓貓」，同時新型態「加味檳榔」與「檳榔糖葫蘆」已進入夜市與電商通路，恐降低風險警覺、擴大年輕族群接觸；衛福部則回應，相關草案仍在整合各界意見，並已將加味檳榔納入政策研議。

台灣檳榔防制暨口腔癌防治聯盟指出，政府早在1997年即推動檳榔管理方案，並於2024年底預告「檳榔健康危害防制法」草案，2025年2月預告期滿，但至今仍未完成立法。聯盟直言，專法延宕近30年，台灣每年仍有大量口腔癌死亡個案，制度缺口已成公共衛生隱憂。

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聯盟進一步指出，近來全台夜市出現「檳榔糖葫蘆」，並有添加枸杞、咖啡、咖哩等風味的「加味檳榔」透過網購流通，顯示檳榔產品正以創新形式滲透日常生活。這類產品不僅模糊風險認知，也可能吸引非傳統嚼食族群，甚至增加兒少接觸機會，對既有防制策略形成挑戰。

聯盟並提出三項建議，包括全面保護兒少與孕婦、設置預防專章（涵蓋宣導、教育、篩檢與戒除），以及明確經費來源，以確保防制與產業轉型政策可持續推動。

對此，衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，目前各界對專法內容仍存歧見，政府持續進行跨部會與利害關係人溝通，待凝聚共識後再推動立法，以降低社會成本。她強調，相關討論並未停滯，政策仍持續推進中。

針對外界關注的「加味檳榔」，張雍敏指出，主管機關已掌握相關趨勢，並納入政策討論。不過「加味」涉及產品定義、添加成分與加工型態等界線問題，法條用語須審慎設計，目前仍在與法律專家研議階段。

在專法尚未完成前，張雍敏表示，今年已將「加味檳榔」列為宣導重點，並要求全國22縣市衛生局納入地方宣導主軸，由中央提供政策方向，各地依需求設計海報、單張，或結合學校、社區及通路資源推動風險教育。

此外，她也提醒，現行仍有相關法規可約束檳榔管理，包括「兒童及少年福利與權益保障法」禁止販售檳榔給未成年人，違者可處1萬元至10萬元罰鍰；「學校衛生法」亦明定校園內不得提供檳榔等有害物質。

民間團體強調，推動專法並非否定產業，而是在健康優先前提下，引導產業轉型與風險管理。世界口腔健康日之際，各界再次呼籲政府提出明確時程，讓檳榔防制從宣導走向制度化，補齊台灣口腔健康政策的最後拼圖。

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