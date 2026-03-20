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    北水處將投入150億打造AI智慧水網 2034年全面汰換老舊管線

    2026/03/20 12:49 記者孫唯容／台北報導
    北水處長范煥英向市長蔣萬安介紹成果。（記者廖振輝攝）

    北水處長范煥英向市長蔣萬安介紹成果。（記者廖振輝攝）

    台北自來水事業處今（20）日在集思台大會議中心，舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過往20年自來水管線汰換成果，在近期水情吃緊下，可擴大支援台水公司達每日近90萬公噸，北水處未來將接續推動10年的「供水管網改善及管理精進計畫」，導入AI智慧科技，預計在2034年將老舊管線全數汰換，落實永續治理。

    今天論壇市長蔣萬安、水利署副署長王藝峰、 台灣自來水公司董事長李嘉榮、台灣區水管工程工業同業公會理事長黃文田等各界代表皆出席與會。蔣萬安致詞表示，北水處供水治理得以持續精進，並與國際接軌。面對極端氣候成為常態，北市已啟動10年「供水管網改善及管理精進計畫」，預計將漏水率降至7%，未來市府持續與各界攜手合作，打造宜居、節能、不缺水的台北市。

    北水處表示，經過20年改善成果，漏水率從2005年的26.99%降至9.98%，且每日轄區平均供水量節省約62萬公噸，相當於每年增加一座石門水庫的有效蓄水量，得以擴大支援板新等地區用水，每日支援台水公司水量由19.5萬公噸，不過因應近期水情吃緊，提高到近90萬公噸，石門水庫得以增加支援新竹以及竹科的用水需求，確保經濟發展。

    北水處說明，自來水管網改善是攸關市民日常生活的重要基礎建設，穩定供水與良好水質更是市府施政的重點之一，北水處多年來積極採用延性鑄鐵管（DIP）與不鏽鋼管（SSP）等高品質管材，自2006年起已累計汰換超過2900公里的管線，年報修案件也從2005年的11283件降至2037件，降幅達82%。

    北水處指出，未來將投入150億導入AI智慧科技，推動管網智慧管理機制，結合環境永續與氣候調適理念，強化供水系統的韌性與穩定性，目標2034年將尚未汰換之老舊管線全部更新，漏水率更進一步降至7%，為市民打造更穩定、高品質的供水系統。

    台北自來水事業處今（20）日在集思台大會議中心，舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過往20年自來水管線汰換成果。（記者廖振輝攝）

    台北自來水事業處今（20）日在集思台大會議中心，舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過往20年自來水管線汰換成果。（記者廖振輝攝）

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