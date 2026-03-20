台三線整排樹被砍光光 邱議瑩氣炸要求台糖立即停工

台糖公司在現場貼公告，指砍樹是為了避免颱風期間路樹倒塌影響電力與供水安全。（民眾提供）

台3線旗山手巾寮往屏東里港路段，近日出現怪手大規模砍伐路樹，引發地方居民強烈反彈與質疑，立委邱議瑩獲報立即要求台糖公司「停止砍樹作業」，並邀請台糖董事長親赴現場會勘，全面釐清決策依據與處理程序。

邱議瑩指出，該路段過去配合政策打造「環保林園大道」，種植包括桃花心木、黑板樹、台灣欒樹等成排樹木，長年形成具地方特色的重要景觀與生活環境，如今卻在未充分說明與溝通下，大量砍伐，讓居民難以接受。

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台糖公司雖解釋，砍樹是為了避免颱風期間路樹倒塌影響電力與供水安全，才發包廠商進行作業，但邱議瑩認為，道路安全與基礎設施穩定固然重要，但是否有進行完整風險評估？是否有分區分級管理或修剪替代方案？是否經過跨單位協調與地方溝通？這些關鍵問題都必須說清楚，而不是以全面性砍伐作為唯一手段。

邱議瑩表示，政府過去投入資源打造林園大道，如今卻在短時間內大規模移除，涉及公共政策一致性與資源使用正當性，台糖必須對外完整說明。

台3線旗山手巾寮往屏東里港路段，近日出現怪手大規模砍伐路樹，引發地方居民強烈反彈與質疑。（民眾提供）

台3線旗山手巾寮往屏東里港路段，近日出現怪手大規模砍伐路樹，引發地方居民強烈反彈與質疑。（民眾提供）

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