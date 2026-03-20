華語教師偕工會要求保障勞權 台師大：持續對話研議可行作法

台師大國語教學中心20多位華語教師今在高教工會陪同下，於校內召開記者會，控訴國語中心長期存在多項勞動權益爭議，並公布《團體協約草案》，宣布啟動團體協商程序，要求校方重視華語教師應適用勞基法。（記者楊綿傑攝）

台師大國語教學中心被控長期採行「3個月一聘」，違反勞基法，校方對此表示，對相關意見都謹慎以對，已在就協商資格事宜進行確認，也對團體協約草案內容進行研析，會持續對話與檢視制度，研議可行作法。

對於華語教師之待遇與相關權益議題，台師大表示，校方於教師之專業發展與支持方面，已建置相應之制度，且部分條件客觀上在同類型華語教學機構中具有一定競爭力。即便如此，也理解社會對教師工作條件與權益保障的期待，亦重視每位投入教學、陪伴學生成長的教師，並以謹慎且負責的態度面對相關意見與建議。

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對於高教工會協助部分中心教師提出團體協約協商之訴求，校方則表示尊重，也提到依團體協約法及教育部所訂作業流程，當高教工會提出協商請求時，學校須先確認其是否具備法定協商資格，方得依法啟動協商程序。就此，日前已依教育部、勞動部與台北市勞動局之指示，就協商資格確認事宜請高教工會協助提供必要資料，並期待於資格釐清後，與高教工會及中心教師進行必要之溝通與意見交換。

此外，校方指出，在等待高教工會回覆之同時，已成立並啟動跨處室專案小組，針對高教工會所提出之團體協約草案內容進行研析。就其中涉及現行法令未明確規範或需進一步釐清適用方式之訴求，專案小組亦係從中心教師之實際需求出發，並以學生受教權與教學運作之穩定為前提，綜合考量校務行政之可行性及整體財務之適合性，進行必要評估與研擬中。

校方也說，國語教學中心長期深耕國際華語教育、師資培育與國際交流，服務來自全球各地之華語學習者，並與國內外多所教育機構維持合作關係。本校在審慎處理相關制度議題的同時，亦將持續兼顧教師專業發展、教學品質與學生學習權益，確保整體行政與教學制度之穩定運作。

校方更強調，將秉持善意與誠意，持續透過理性對話與制度檢視，在合乎法令與程序之前提下，研議兼顧教師權益保障、法規遵循與教學品質之可行作法，期能建立更健全且永續發展之華語教學環境。

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