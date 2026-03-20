頭牙不做尾牙空 台中土地公廟現祈福人潮「頭牙教戰守則」曝

今日「頭牙」，台中不少土地公廟出祈福人氣旺，供品滿桌。（圖：陳雅惠提供）

今天是農曆2月初2土地公生日「頭牙」、「龍抬頭」、節氣春分日，民間俗諺「頭牙不做、尾牙空」，台中不少土地公廟今均湧現祈福人潮，連民代也不能免俗祭拜土地公祈求圓滿，不少寺廟也貼心推「頭牙」祭拜土地公「教戰守則」，教民眾拜對、求財到位。

台中市樂成宮指出，一般以2月初2土地公聖誕為起點開始「做牙」，稱為「頭牙」，然後一路做到12月16日，則稱為「尾牙」，今日舉行祝壽法會誦經禮讚，讓民眾參拜；南區國光里福正宮也舉辦祈福祝壽活動，準備甜湯圓、麻油雞麵線，象徵團圓與添福添壽讓民眾享用，均吸引人潮。

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市議員陳雅惠與周永鴻均一大早就拜土地宮感謝庇佑，陳雅惠說，服務處今天就參加逾20場祝壽活動，感受到地方信仰的凝聚力。

民間俗諺「頭牙不做、尾牙空」，土地公均現人潮，台中市松竹寺指出，因龍抬頭「頭牙」是一年中第一次拜土地公，想求財、求順、求平安，貼心教民眾頭牙怎麼拜以祈願到位。

寺方指出，最佳拜拜時間自上午8點到下午4點（陽氣最旺），供品心誠則靈、不在多，水果3或5樣、單數為佳，另可備麻糬（招財必備，象徵黏住財運）、花生（好事發生），酒或清茶（敬神用）、餅乾糖果（表心意即可）；拜拜點香3柱或1柱皆可，然後向土地公報上姓名＋出生年月日＋住址，並誠心說出願望，等香燒一半後即可燒金紙，拜完可吃供品，象徵福氣帶回家。

寺方另強調，真正開運關鍵不是拜了多少，而是平常說好話、做好事、存好心，頭牙拜一份心安，也提醒自己做好準備及努力達標。

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