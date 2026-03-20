公共化幼兒園招生開跑 全國52萬個幼兒就學名額

公共化幼兒園招生開跑，全國提供52萬個幼兒平價就學名額。（教育部提供）

幼兒園招生季開跑，平價名額持續擴大。教育部今（20）日說明，115學年度各縣市公共化幼兒園招生資訊已全面公告，全國目前可提供約52萬名2至未滿6歲幼兒就學名額，家長可透過全國教保資訊網查詢招生簡章與入學資訊，為孩子提早布局入園機會。

教育部國教署組長王慧秋表示，為減輕家長育兒負擔並提升公共化教保服務量能，近年持續協助地方政府增設公立與非營利幼兒園，同時推動政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園與職場互助教保服務中心，打造更友善的育兒環境，讓家長在工作與照顧子女之間取得平衡。

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在招生制度上，公立及非營利幼兒園將優先招收6大類需要協助幼兒，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女；至於員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，則優先招收員工子女或孫子女後，再依序開放弱勢族群及一般幼兒登記入園。

王慧秋提醒，符合優先入園資格的家長，應留意各縣市公告的招生期程，並依規定備妥相關證明文件，以利完成報名程序，家長亦可直接洽詢各教保服務機構或地方政府教育局處，掌握最新招生資訊。

此外，針對有特殊教育需求的幼兒，家長可向各縣市特殊教育學生鑑定及就學輔導會申請鑑定，經評估後將依需求安置於適當的學前特教環境，包括特殊教育學校幼兒部、學前特教班或普通班接受特教服務，確保每位幼兒都能獲得適性照顧與學習支持。

王慧秋指出，隨著公共化教保資源持續擴充，未來將持續優化招生制度與服務品質，讓更多家庭受惠，並透過多元入學管道與完善支持系統，營造更公平、可近且具品質的學前教育環境。

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