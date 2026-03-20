沙鹿公園移植30株吉野櫻 明年將成賞櫻秘境

沙鹿公園南側空地移植30株吉野櫻成樹，舉行掛牌儀式，期待明年成為海線賞櫻勝地。（記者張軒哲攝）

沙鹿區公明里櫻花逐漸打響名號，公所前年開始舉辦櫻花祭，為了擴大櫻花範圍，沙鹿區公所與國際獅子會於沙鹿公園南側空地移植30株吉野櫻成樹，今日舉行掛牌儀式，期待明年櫻樹抽長，成為海線賞櫻勝地。

新社區公所周邊十多年前廣植櫻花，讓新社成為台中山線賞櫻好去處，沙鹿區公明里櫻花隧道近年是沙鹿區賞櫻秘境，但受限於忠貞路道路狹小，周邊場地限制，難以規劃活動。今日國際獅子會300C2區攜手台中港獅子會、港都獅子會、大甲中央獅子會、欣欣獅子會成員，捐贈30株吉野櫻給沙鹿區公所，眾人齊心栽植櫻花樹苗，期待沙鹿公園明年成為賞櫻秘境。

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國際獅子會300C2區第12專區主席蔡錦釵表示，從埔里移植櫻花至沙鹿公園，增加公園綠化植被面積，改善環境綠美化與空氣品質，每年櫻花季還可提供民眾賞櫻、野餐等休閒娛樂場域。

沙鹿區公所指出，今年氣候不穩定，長期未下雨，水氣不足，天氣冷熱交替，影響公明里櫻花隧道花況，針對4月1日櫻花祭活動是否如期登場還要研議，若明年沙鹿公園吉野櫻明年如期盛開，會討論舉行相關賞櫻活動。

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