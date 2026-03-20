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    追夢不嫌晚！竹北長青學苑首開爵士鼓班號召「搖滾爺奶」組不老樂團

    2026/03/20 11:11 記者廖雪茹／新竹報導
    竹北市公所今年起正式自辦「長青學苑」，除延續既有多元課程外，並導入創新教學內容，首波推出節奏感強烈的爵士鼓課程。（竹北市公所提供）

    竹北市公所今年起正式自辦「長青學苑」，除延續既有多元課程外，並導入創新教學內容，首波推出節奏感強烈的爵士鼓課程。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所今天宣布，今年起正式自辦「長青學苑」，除延續既有多元課程外，並導入創新教學內容，首波推出節奏感強烈的爵士鼓課程，即日起開放報名、4月開課，要讓竹北的銀髮寶貝一圓搖滾夢。

    竹北市長鄭朝方表示，竹北市平均年齡約38.9歲，且65歲以上人口占比為全台（除綠島外）最低城市之一，顯示城市結構年輕，但也凸顯高齡族群更需完善照顧與關懷。市公所因此積極規劃多元學習環境，讓長者在退休後仍能持續學習與參與社會。

    鄭朝方指出，去（2025）年萬聖節活動中，市公所首度打造三代同堂參與的嘉年華，活動中不乏長者登台展現活力，甚至化身「搖滾爺奶」，激發市府團隊推動創新課程的構想。他強調，既然長者能勇敢追夢，市公所也希望透過課程設計，協助圓夢，甚至仿「不老騎士」打造屬於竹北的「不老爵士鼓樂團」。

    竹北市公所說明，「長青學苑」課程內容涵蓋英語、日語、書法、歌唱及智慧型手機應用等實用項目，今年更首度加入爵士鼓教學。該課程除滿足長者年輕時的音樂夢想外，也有助於提升手腳協調能力、延緩失智風險，並透過音樂節奏達到紓壓與促進身心健康的效果。

    「爵士鼓班」4月開課，週一、三各開設一個班次，每班預計招收20名學員（依報名順序，額滿為止），上課地點位於竹北市尚義里集會所（蓮花路710號）。歡迎設籍竹北市且年滿55歲以上、對音樂有興趣的市民朋友，攜帶身份證影本至市公所社會課臨櫃報名，洽詢專線03-5518101分機127徐先生。

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