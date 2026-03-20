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    首頁 > 生活

    國際肥料價格波動免驚 南市環局「尚好肥」不漲價挺農民

    2026/03/20 11:21 記者蔡文居／台南報導
    「尚好肥」是南市城西廚餘高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥。（記者蔡文居攝）

    「尚好肥」是南市城西廚餘高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥。（記者蔡文居攝）

    近日受國際能源與航運情勢變化影響，肥料價格隨之波動。為協助農民維持穩定耕作環境，台南市環保局生產的有機質肥料「尚好肥」不漲價，20公斤1包南市藏金閣賣160元，農會只賣100元，提供農民一項穩定且環保的肥料選擇。

    南市環保局表示，「尚好肥」是南市城西廚餘高速發酵廠所製造的第二代廚餘堆肥，透過將市民回收的廚餘破碎、脫水並進行發酵而轉化為有機質肥料，已於2022年取得全國第一張由環保機關以生、熟廚餘製成的雜項肥料登記證，標榜天然、不傷害土質、改變土壤特性、永續環保特色，與市面強調高養份性的產品做出區隔。

    環保局表示，許多使用過的農民均給予肯定，「尚好肥」用於土壤改良後，作物生長狀況明顯提升、產量增加；也有民眾分享，用於家庭園藝時植物生長良好，價格實惠又好用。

    環保局長許仁澤指出，「尚好肥」有3大優勢，供應穩定，少價格波動；富含有機質，能改善土壤健康；資源循環，符合淨零轉型趨勢。呼籲廣大農友、園藝業者及市民朋友，多加選用「尚好肥」，共同推動台南的資源循環，將環境保護轉化為農業生產的實質動力。欲購買「尚好肥」的民眾，可至藏金閣1館或台南地區、新化、西港、七股、麻豆、南化、左鎮、鹽水、後壁等農會購買，散裝大量購買另有優惠。

    南市環保局生產的有機質肥料「尚好肥」不漲價，提供農民一項穩定且環保的肥料選擇。（南市環保局提供）

    南市環保局生產的有機質肥料「尚好肥」不漲價，提供農民一項穩定且環保的肥料選擇。（南市環保局提供）

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