打造零距離學習環境 南市推融合教育千位親師家長上課

開元國小進行身障公約研習，分組集思廣益。（圖由南市教育局提供）

為落實融合教育精神，南市教育局與南市社會工作師公會，合作推動「實踐身心障礙者權利公約」（CRPD）校園研習，將通用設計與合理調整的理念帶進學校現場。今年預計補助16所學校辦理相關研習，吸引超過千名教師與家長報名參與，逐步建構更友善、多元的學習環境。

教育局表示，此次研習由熟悉校園需求、專精身心障礙者權利公約的社工師進入校園宣導，透過案例分享與實務討論，協助教師了解如何在教學與活動設計中融入「合理調整」與「通用設計」概念，讓不同需求的學生都能公平參與學習，並建立完善的支持系統。

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參與研習的開元國小林老師分享，打造不歧視、具包容性的學習環境，能幫助身心障礙學生更有自信地參與課堂與活動。他也提到，透過設計適合的教學活動，讓學生與同儕一起學習，並善用AI與數位工具輔助，甚至在運動會等活動中進行規則調整，都能讓孩子更自在地融入群體。

教育局長鄭新輝指出，推動相關研習有助於保障身心障礙學生平等參與校園生活的權利，也促進學校團隊共同思考支持策略。未來將持續透過學校申請機制，媒合社會工作師專業資源，深化融合教育的實踐，打造真正友善且具支持力的校園環境。

永康國小舉辦身障公約研習，講師分析說明策略與方法。（圖由南市教育局提供）

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